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"Я просто здался": Крис Эванс объяснил, почему решил завести аккаунт в Instagram

"Я просто здался": Крис Эванс объяснил, почему решил завести аккаунт в Instagram
21:15 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru

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Крис Эванс пообщался в прямом эфире с Джимми Фэллоном и рассказал, что заставило его завести страничку в Instagram. По словам Криса, одним из поводов стал его любимый пес Доджер.

"Наверное, я просто сдался. Я чувствую себя таким старым. Будто я опаздываю на вечеринку. К тому же у меня куча хороших фотографий с моим псом, жалко, что они просто так хранятся в телефоне. Я подумал, что должен ими где-то делиться", - сказал Крис.

Ранее Эванс отмечал, что уже жалеет о том, что завел Instagram, потому что тут же набежали мошенники и "фотошоперы".

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"Мошенники уже проявили активность. И мне приходили оповещения о странной активности с моей страницы", - отметил Крис.

На странице Эванса пока всего четыре публикации, две из них - фотографии собаки. А самый первый пост - это видео, в котором Крис объясняет, что присоединился в благотворительной акции All In Challange, из-за которой и решил завести страницу в Instagram.

 
 
 
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"Привет, Instagram! Я принимаю All In Challenge. Мне бросил вызов Крис Прэтт. Идея замечательная - это помогает нуждающимся получить продовольствие во время этого вирусного кошмара. Я рад, что буду участвовать.

Вот что я могу предложить вам: виртуальную посиделку со мной и пятью моими лучшими друзьями: Робертом Дауни-младшим, Крисом Хемсвортом, Скарлетт Йоханссон, Марком Руффало и Джереми Реннером. Мы устроим онлайн-встречу, и вы сможете спросить у нас что угодно. Может, поиграем во что-нибудь - я бы рекомендовал Scattergories. И я передаю вызов Себастьяну Стэну, Энтони Маки и Билли Портеру", - говорит в ролике Крис.

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Instagram, Актер, Крис Эванс.
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