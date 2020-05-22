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Актер Пирс Броснан поделился милыми фото с женой

Актер Пирс Броснан поделился милыми фото с женой
12:44 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Он опубликовал две романтичные фотографии с супругой. На одной они мило целуются, стоя на пляже с бокалами шампанского в руках.

16 мая Пирсу Броснану исполнилось 67 лет. По этому поводу актер опубликовал пост в Instagram, в котором поблагодарил друзей и поклонников за поздравления и написал нежные слова для жены.

Спасибо тебе за Луну и Солнце и все дни нашей совместной жизни, мое дорогое сердечко Кили. У меня был прекрасный 67 день рождения. И спасибо за пожелания всем вам, каждому из вас. Храни вас бог, держитесь, — написал Пирс.

Кили тоже выложила на своей странице эти фотографии и поздравила Пирса:

Фото: https://www.instagram.com/p/CAa7pCKAjEr/

Желаю тебе любви, радости и еще много-много путешествий вокруг Солнца.

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Пирс Броснан и Кили Шэй Смит, актриса и телеведущая, женаты с 2001 года, до этого они семь лет встречались. У пары двое сыновей — Дилан и Пэрис. В 1980 году Броснан женился на актрисе Кассандре Харрис, которая в 1991 году умерла от рака яичников. Он усыновил ее сына и дочь, Шарлотт и Кристофера, также у них есть общий ребенок — сын Шон.

Недавно сын Пирса и Кили Дилан выпустился из школы кинематографического искусства — по этому поводу родители выложили милые фотографии с сыном, на которых он позирует в мантии и академической шапочке.

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Знаменитости, День рождения, Актер, Пирс Броснан.
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