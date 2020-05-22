Скачать
Пятница, 22.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
За сутки в Киеве зафиксировали 47 новых случаев COVID-19
За сутки в Киеве зафиксировали 47 новых случаев COVID-19
Киев и 11 областей не готовы ко второму этапу смягчения карантина
Киев и 11 областей не готовы ко второму этапу смягчения карантина
Динамо - Рух: онлайн-трансляция матча (Видео)
Динамо - Рух: онлайн-трансляция матча (Видео)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 23 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 23 мая

Николь Кидман сломала ногу во время пробежки

Николь Кидман сломала ногу во время пробежки
12:26 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Медики диагностировали перелом лодыжки, поэтому актриса уже 5 недель консультируется с врачами и не дает нагрузок на ногу.

Голливудская актриса Николь Кидман уже несколько недель носит специальный фиксатор на ноге. Ее муж Кит Урбан рассказал, что звезда получила перелом во время занятий спортом. Как это произошло – он описал в комментарии западным СМИ.

Травму Николь Кидман увидели во время онлайн-концерта Кита Урбана. В кадре актриса появилась в специальном сапоге-фиксаторе. В комментарии USA Today артист признался, что его жена травмировала ногу, когда вышла на пробежку.

Актриса выбрала привычный маршрут в окрестностях Лос-Анджелеса. Николь Кидман не увидела выбоины на дороге и упала.

"Боже, как горячо": Тина Кароль взбудоражила Сеть соблазнительными фото

Кит Урбан добавил, что Николь Кидман прекрасно преодолевает эти трудности. Из-за пандемии в звезды нет запланированных съемок, поэтому она охотно проводит время дома. Единственное, что разочаровывает супругов – это то, что травма помешала их традиции танцевать по вечерам.

Сама Николь Кидман отказывается комментировать перелом ноги. Она не хотела раскрывать травму, поэтому в сети публиковала или архивные фото, или те, где не видно ноги.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Болезни, Здоровье, Знаменитости, Николь Кидман, Голливудская актриса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День Николая Чудотворца: история и традиции праздника
02 МИД: Представители Украины не будут участвовать в российской конференции ООН по Крыму
03 Итоги дня 21 мая: COVID-19 и возобновление пассажирских перевозок в Украине
04 На севере - дожди, а в Карпатах - заморозки: прогноз погоды на выходные
05 Монатик впервые показал свою беременную жену (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Массовое убийство: в Житомирской области мужчина из ружья расстрелял 7 человек
В Житомирской области мужчина из ружья расстрелял 7 человек
В России – новый рекорд смертей от коронавируса
В России – новый рекорд смертей от коронавируса
Карта коронавируса в Украине и мире 22 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
Актер Пирс Броснан поделился милыми фото с женой
Актер Пирс Броснан поделился милыми фото с женой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь