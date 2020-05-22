Николь Кидман сломала ногу во время пробежки

Новости шоу бизнеса:Медики диагностировали перелом лодыжки, поэтому актриса уже 5 недель консультируется с врачами и не дает нагрузок на ногу.

Голливудская актриса Николь Кидман уже несколько недель носит специальный фиксатор на ноге. Ее муж Кит Урбан рассказал, что звезда получила перелом во время занятий спортом. Как это произошло – он описал в комментарии западным СМИ.

Травму Николь Кидман увидели во время онлайн-концерта Кита Урбана. В кадре актриса появилась в специальном сапоге-фиксаторе. В комментарии USA Today артист признался, что его жена травмировала ногу, когда вышла на пробежку.

Актриса выбрала привычный маршрут в окрестностях Лос-Анджелеса. Николь Кидман не увидела выбоины на дороге и упала.

Кит Урбан добавил, что Николь Кидман прекрасно преодолевает эти трудности. Из-за пандемии в звезды нет запланированных съемок, поэтому она охотно проводит время дома. Единственное, что разочаровывает супругов – это то, что травма помешала их традиции танцевать по вечерам.

Сама Николь Кидман отказывается комментировать перелом ноги. Она не хотела раскрывать травму, поэтому в сети публиковала или архивные фото, или те, где не видно ноги.