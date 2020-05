Крис Эванс на карантине оконфузился со своей собакой (Фото, Видео)

Голливудский актер Крис Эванс, наиболее известный по роли Капитана Америка в фильмах киновселенной Marvel "Мстители", находясь дома на карантине, решил собственноручно побрить своего домашнего питомца, однако что-то пошло не так.

Само фото неудачного эксперимента актер разместил в своем микроблоге в Twitter еще в начале мая.

"Я заверил его, что я знаю, что делаю. В начале он отнесся скептически, но с помощью парочки угощений я его уговорил. Это вышло так неправиль, так быстро. Думаю, некоторые вещи все же лучше оставить профессионалам. (Он еще не смотрелся в зеркало. Я сказал, что он выглядит потрясающе)", - написал тогда Эванс.

I assured him I knew what I was doing. He seemed skeptical at first, but with the help of a few treats, I talked him into it.

It went so wrong, so fast. I guess some things are better left to the professionals.

(He hasn’t seen a mirror yet. I told him it looks great) pic.twitter.com/uooHwtmgH3

— Chris Evans (@ChrisEvans) May 4, 2020