Крис Эванс на карантине оконфузился со своей собакой (Фото, Видео)

Новости шоу бизнеса:Звезда "Мстителей" неудачно подстриг любимого песика в домашних условиях.

Голливудский актер Крис Эванс, наиболее известный по роли Капитана Америка в фильмах киновселенной Marvel "Мстители", находясь дома на карантине, решил собственноручно побрить своего домашнего питомца, однако что-то пошло не так.

Само фото неудачного эксперимента актер разместил в своем микроблоге в Twitter еще в начале мая.

"Я заверил его, что я знаю, что делаю. В начале он отнесся скептически, но с помощью парочки угощений я его уговорил. Это вышло так неправиль, так быстро. Думаю, некоторые вещи все же лучше оставить профессионалам. (Он еще не смотрелся в зеркало. Я сказал, что он выглядит потрясающе)", - написал тогда Эванс.

I assured him I knew what I was doing. He seemed skeptical at first, but with the help of a few treats, I talked him into it. It went so wrong, so fast. I guess some things are better left to the professionals. (He hasn’t seen a mirror yet. I told him it looks great) pic.twitter.com/uooHwtmgH3 — Chris Evans (@ChrisEvans) May 4, 2020

В "домашнем" выпуске ток-шоу Джимми Фэллона актер пояснил, как так вышло.

"Я уже делал это однажды, перед самым началом карантина. Совсем немного прибрал лишнее. И все прошло отлично. Потому я расслабился и решил еще немного укоротить его шерсть. Однако в итоге это все просто взорвалось мне в лицо. Я пытался как-то исправить ситуацию, но...", - рассказал Эванс.

Также он дал несколько советов для тех, кто решится повторить его опыт.

"Первый раз, когда я это делал, он был после прогулки, уставший, просто лежал и по шерсти можно было очень легко проходить. И, главное, делать это по росту шерсти, а не против шерсти. Однако когда я делал это во второй раз, это было первое, что я решил сделать утром. Он был полон энергии, и просто начал выворачиваться, как только я поднес бритву", - посетовал актер.

View this post on Instagram Just woke up to this pillow hog A post shared by Chris Evans (@chrisevans) on May 13, 2020 at 6:21am PDT

Пес по кличке Доджер, которого актер взял в приюте несколько лет назад, вообще регулярно становится звездой в Twitter Криса Эванса. Например, недавно он порадовал подписчиков таким милым фото.