Звезда "Джуманджи" превратит врача в настоящего голливудского актера: детали (Видео)

Новости шоу бизнеса:Голливудский актер Кевин Харт сделает кинозвезду из обычного врача.

Свой билет в большое кино и возможную карьеру в Голливуде сегодня получил до этого момента никому не известный врач Генри Лау, который сейчас работает в одной из больниц США с зараженными коронавирусом.

Для нового витка в карьере понадобилось всего-ничего - включить компьютер, а также созвониться с известным комиком и звездой картины "Джуманджи: Новый уровень" и франшизы "Форсаж" Кевином Хартом. Кевин вышел с Генри на связь в рамках нового звездного челленджа All In Challenge - специальной инициативы знаменитостей по сбору средств для людей, пострадавших от глобальной пандемии.

В рамках этой кампании с конца апреля многие звезды разыгрывали разнообразные лоты, памятные и дорогие их сердцу вещи, личные встречи, а также устраивали конкурсы. Например, предлагали принять участие в съемках воссоединения актерского состава "Друзей" в обмен на пожертвования. Харт же решил устроить небольшую кино-лотерею.

Приз - участие в новом фильме вместе с Хартом. Условия - нужно пожертвовать в рамках челленджа как минимум 10 долларов. Чем больше пожертвование, тем больше шансов у участника стать победителем. И теперь, в результате случайного выбора, обладателем заветного лота стал Генри Лау, анестезиолог из Филадельфии, который прямо сейчас работает на "передовой" борьбы с пандемией.

Кевин лично сообщил Лау радостные новости и даже прокричал: "Я сделаю тебя настоящей звездой. У тебя определенно будет своя сюжетная линия и реплики! Да ты станешь следующим Дензелом Вашингтоном или Маколеем Калкиным или Ленни Брюсом - кто знае! Одно я знаю точно - мы с тобой подружимся!"

После он начал описывать ошеломленному победителю все условия его будущих съемок: у Генри будет свой собственный трейлер и ассистент, на площадку его будет доставлять водитель, а проживать он будет в пятизвездочном отеле. И пусть название новой картины пока не известно - условия новой работы Генри все равно остаются выше всяких похвал.

Сам Харт пока из-за карантина приостановил съемки всех своих проектов, но в самоизоляции не отчаивается: актер не только принял участие в All In Challenge, но также лично пожертвовал миллион долларов на борьбу с последствиями пандемии.