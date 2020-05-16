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Актеры из "Во все тяжкие" высмеяли "вдохновляющее" видео Галь Гадот, но с благой целью

Актеры из "Во все тяжкие" высмеяли "вдохновляющее" видео Галь Гадот, но с благой целью
17:23 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Скриншот

Новости шоу бизнеса:Пандемия коронавируса сплотила знаменитостей в желании поддержать поклонников и приободрить их в непростые времена. Правда, не все идеи вызвали одобрение.

Еще в марте звезда "Чудо-женщины" Галь Гадот поделилась с фанатами вдохновляющим видео, в котором вместе с другими актерами исполнила песню Джона Леннона Imagine.

Конечно, она рассчитывала, что это поможет зрителям обрести веру в лучшее и справиться с тяготами самоизоляции, но в итоге ее ждала волна критики.

Гадот обвинили в полном непонимании условий жизни простых людей, а желание хорошо обеспеченных знаменитостей рассказать о том, что нынешние условия могут принести и хорошее, многие сочли практически издевкой.

Так что чуть больше месяца спустя на видеообращение Галь появилась пародия. В этот раз видео выпустили Боб Оденкёрк и Дэвид Кросс, а руку к созданию ролика приложили более полутора десятков звезд, включая Брайана Крэнстона, Эмбер Тэмблин, Рэйчел Блум и других. Они вместе исполнили печальную версию песни "Странного Эла" Янковича Eat It, которая, впрочем, и сама является пародией, ведь буквально с первых мгновений в ней легко узнать хит Майкла Джексона Beat It.

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Кстати, сам Эл не только появился в ролике, но и опубликовал его в своем Twitter, иронично заметив, что любую проблему можно преодолеть, если "куча знаменитостей собирается вместе и поет песню".

На самом деле, хоть видео Оденкёрка и Кросса явно пародирует идею Гадот, цель у него была конкретная и очень важная - таким образом актеры запустили сбор для благотворитльной организации Lift, которая оказывает поддержку семьям, оказавшимся в трудной финансовой ситуации.

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Благотворительность, Знаменитости, Галь Гадот.
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