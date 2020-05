Актеры из "Во все тяжкие" высмеяли "вдохновляющее" видео Галь Гадот, но с благой целью

View this post on Instagram

We are in this together, we will get through it together. Let’s imagine together. Sing with us All love to you, from me and my dear friends. #WeAreOne ....... #KristenWiig #JamieDornan @labrinth @james_marsden @sarahkatesilverman @eddiebenjamin @jimmyfallon @natalieportman @zoeisabellakravitz @siamusic @reallyndacarter @amyadams @leslieodomjr @pascalispunk @chrisodowd @hotpatooties #WillFerrell @markruffalo @norahjones @ashleybenson @kaiagerber @caradelevingne @anniemumolo @princesstagramslam