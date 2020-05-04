Звезда фильмов Marvel присоединился к Instagram (Видео)

Новости шоу бизнеса:Пока у Криса выложен один ролик, но на актера уже подписались 2,6 миллиона пользователей.

Знаменитости активно подключаются к вывозу All In Challange, в рамках которого они выставляют что-то на аукцион или предлагают участникам что-то взамен на то, что те сделают небольшое пожертвование для борьбы с коронавирусом.

Собранные деньги идут на помощь людям, оказавшимся в сложном положении из-за пандемии коронавируса. В первую очередь средства направляются организациям No Kid Hungry, Meals on Wheels America и America’s Food Fund, которые обеспечивают продовольствием нуждающихся.

Недавно Крис Эванс присоединился к челленджу, и для этого ему пришлось завести страницу в Instagram.

Привет, Instagram! Я принимаю All In Challenge. Мне бросил вызов Крис Прэтт. Идея замечательная — это помогает нуждающимся получить продовольствие во время этого вирусного кошмара. Я рад, что буду участвовать.

Вот что я могу предложить вам: виртуальную посиделку со мной и пятью моими лучшими друзьями — Робертом Дауни-младшим, Крисом Хемсвортом, Скарлетт Йоханссон, Марком Руффало и Джереми Реннером. Мы устроим онлайн-встречу, и вы сможете спросить у нас что угодно. Может, поиграем во что-нибудь — я бы рекомендовал Scattergories. И я передаю вызов Себастиану Стэну, Энтони Маки и Билли Портеру, — говорит в ролике Крис.

Ранее Хью Джекман рассказывал, что из-за All In Challange ему пришлось отложить свою «вражду» с Райаном Рейнольдсом. Также для общения с поклонниками во время пандемии на уступку своим принципам пошел противник соцсетей Джонни Депп, который тоже недавно появился в Instagram.