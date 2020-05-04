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Регина Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии после скандального высказывания

Регина Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии после скандального высказывания
10:36 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Премьера фильма, получившего название "А что я сделала, чтобы помочь?", состоялась на ее YouTube-канале спустя неделю после громкого скандала.

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, работающая и живущая в России, выпустила фильм о домашнем насилии.

Напомним, Тодоренко осудили за ее высказывания в адрес жертвы домашнего насилия, которую телезвезда обвинила в том, что муж ее бьет. В частности, Тодоренко оскандалилась фразой "А что ты сделала, чтобы он не бил?", высказав мнение, что женщины могут быть сами виноваты в том, что их бьют.

В своем фильме телеведущая раскрыла основные принципы домашнего насилия, а также пообщалась с ведущими экспертами и психологами, работающими с жертвами насилия в семье. 

 
 
 
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Друзья! Я решила разобраться в проблеме и всю эту неделю общалась с ведущими экспертами в области домашнего насилия. Результатом стал фильм, который поможет избавиться от предрассудков в этом вопросе и – самое главное – расскажет, что делать, если это произошло с вами или с кем-то из ваших знакомых. Фильм «А что я сделала, чтобы помочь?» вы можете найти у меня в шапке профиля. Возможно, в один день стоило потерять титулы, контракты, доверие зрителей, чтобы услышать сотни тысяч голосов, нуждающихся в помощи. Если вы посмотрите этот фильм, значит все было не зря. Ссылка в шапке профиля и сторис! @tineodna_ru @nasiliutochkanet #противдомашнегонасилия #чтосделалаячтобпомочь

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

"Я решила разобраться в проблеме и всю эту неделю общалась с ведущими экспертами в области домашнего насилия. Результатом стал фильм, который поможет избавиться от предрассудков в этом вопросе и — самое главное — расскажет, что делать, если это произошло с вами или с кем-то из ваших знакомых", — рассказывает телезвезда.

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Она также сообщила, что все средства от монетизации видео будут направлены в фонды борьбы с домашним насилием

"Возможно, в один день стоило потерять титулы, контракты, доверие зрителей, чтобы услышать сотни тысяч голосов, нуждающихся в помощи. Если вы посмотрите этот фильм, значит, все было не зря", — комментирует фильм Тодоренко.

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Знаменитости, Насилие, Домашнее насилие, Регина Тодоренко.
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