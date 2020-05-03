С глубоким вырезом: Леся Никитюк предстала в очень коротком топе (Фото)

Новости шоу бизнеса:Украинская телеведущая Леся Никитюк показалась в пикантном наряде.

Путешественница и телеведущая Леся Никитюк ведет активную социальную жизнь, ежедневно публикуя новые снимки в своем Instagram.

Так, на днях Леся обнародовала фото, где запечатлена в голубом топе с глубоким декольте и черных джинсах. Отсутствие белья и необычный крой топа придали образу телеведущей особой пикантности.

"Ого! Какая же ты горячая!", "воу-воу, Леся обнажилась", "Джаред, посмотри на это и вернись!", "жаркая штучка", - комментируют фото поклонники Никитюк.

Фото www.instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, 24-го марта телеведущая Леся Никитюк ревела от счастья, потому что ей позвонил американский музыкант и актер Джаред Лето. Произошло это во время прямого эфира в Instagram, который вел музыкант.