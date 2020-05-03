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Дочь Веры Брежневой взбудоражила Сеть фото в бикини

Дочь Веры Брежневой взбудоражила Сеть фото в бикини
08:37 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:На фото Соня позировала в купальнике цвета хаки, а также в стильных солнцезащитных очках квадратной формы с леопардовой оправой.

Дочь певицы Веры Брежневой, 19-летняя Соня Киперман показала фигуру в купальнике.

Девушка опубликовала на своей странице в Instagram серию новых кадров, сделанных на карантине в Лос-Анджелесе, США.

"Sunshine baby", — коротко подписала новые кадры звезда.

Фото: https://www.instagram.com/p/B_rGg0Wn2eY/

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Напомним, Соня Киперман — старший ребенок Веры Брежневой, у которой также есть 10-летняя дочь Сара Киперман.

Ранее в интервью Брежнева сообщила, что Соня осталась на время карантина в Америке, где живет и учится. Напомним, в 2019 году девушка поступила в престижный университет в Калифорнии в США, в частности, в гуманитарный колледж Уиттьер.

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Отдых, Знаменитости, Отпуск, Дочь Веры Брежневой, Фото в бикини, Соня Киперман.
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