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Украинская прима-балерина раскрыла свое "карантинное" меню

Украинская прима-балерина раскрыла свое "карантинное" меню
17:40 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Екатерина Кухар тщательно следит за своим рационом, иногда все же позволяя себе вредные вкусности.

Стройную Екатерину Кухар часто спрашивают о том, как ей удается поддерживать свое тело в такой идеальной форме. Поэтому прима-балерина решила раскрыть карты и поделилась своим меню на день в период карантина.

"Прежде всего хочу сказать, что мой рацион питания практически не изменился. Утро я всегда начинаю со стакана теплой воды с лимоном. Затем обязательно чашечка свеже сваренного кофе с лимоном и кардамоном. Вчера на завтрак у меня было одно вареное яйцо в смятку и маленькая шоколадная конфетка. Сегодня я завтракала сыром Dorblu, а на десерт была снова одна конфетка.

Дневной перекус состоял из кусочека хлеба со злаками, маслом и щучьей икрой. (Хлеба съедаю максимум один кусочек в день, как правило на завтрак, очень редко на обед). Также съедаю одну чайную ложечку коктейля Амосова (чернослив, инжир, курага, изюм, мед, грецкие орехи, лимон).

На обед – легкий суп, бульон которого готовился на морепродуктах (например, красной рыбе). После добавляем овощи, лук порей, брокколи, стручковую мини кукурузу, спаржу, стручковую фасоль, грибы и цукини, я люблю чтоб они были аль-денте, немного хрустели, поэтому грибы и цукини добавляем в самом конце. Сейчас с удовольствием во время обеда позволяю себе бокал белого или красного вина.

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На ужин предпочитаю овощи, которые могут быть как свежие, так и приготовленные на пару или гриль, а к ним люблю рыбу или морепродукты. Хотя случается, что балую себя хачапури с сыром и мясом или же могу позволить себе жареную картошечку, классическую пиццу на тонком тесте. Чего я однозначно не ем на ночь, так это макароны, торты, особенно не люблю бисквитное тесто. Также стараюсь не переедать, а наоборот после приема пищи оставаться с легким чувством голода. Если Саша мне принесет ароматный французский круасан, я его весь никогда не съем, а поделю его на три части и съем только одну из них.

Вечером люблю травяные чаи, их, как правило, мне делает Саша. Они у него просто волшебные, с имбирем, красным перцем, лаймом, с медом, с мятой, мелиссой, с ромашкой, лавандой или чабрецом".

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Все по теме:

Питание, Еда, Меню, Карантин, Екатерина Кухар.
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