Скачать
Суббота, 02.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине за сутки подтвердили 550 случаев COVID-19
В Украине за сутки подтвердили 550 случаев COVID-19
ВОЗ продлила действие глобальной чрезвычайной ситуации из-за пандемии
ВОЗ продлила действие глобальной чрезвычайной ситуации из-за пандемии
Барселона займется обменом футболистов
Барселона займется обменом футболистов
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 3 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 3 мая

Певица Вера Кекелия родила первенца (Фото)

Певица Вера Кекелия родила первенца (Фото)
10:30 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Супруги рассекретили не только пол новорожденного, но и назвали его имя.

Украинская певица, участница юмористического проекта "Женский Квартал" Вера Кекелия родила первенца. Артистка подарила своему мужу, музыканту Роману Дуде, сына.

Счастливой новостью новоиспеченные родители поделились на своих страницах в Instagram. Они опубликовали фотографию из роддома, на которой запечатлены с малышом. 

"Мы встретились. Ванечка, сыночек, добро пожаловать в этот прекрасный мир!", - написала Вера. "У счастья есть имя. Его зовут Ваня", - поделился эмоциями новоиспеченный отец.

Фото: https://www.instagram.com/p/B_o8zsglO0w/

Радостное событие в жизни пары произошло в пятницу, 1 мая. Роды проходили в одном из частных роддомов Киева.

Поздравительные комментарии не заставили себя ждать. Добрые пожелания оставили как простые подписчики, так и знаменитости. Одними из первых Веру и Романа поздравили Сергей и Снежана Бабкины, которые были свидетелями зарождения их любви на "Голосі країни".

Наталья Могилевская дала интервью Потапу и Позитиву: о чем говорили (Видео) 

"Я счастлива. Ну конечно мы знали‼️ С самой первой минутки, когда наши любимые отправились в роддом, были с ними на связи, мысленно поддерживали. Через пару минут, после рождения Ангелочка Ромчик нам написал - поздравляю вас, бабушка Снежана и дедушка Сережа с внуком! Аааа! Нашему ликованию нет предела! Любим Вас! Обожаем! Поздравляем! Думаем, что все не случайно! Может наше появление на "Голосі країни" нужно было для того, чтобы вас познакомить, соединить ваши сердца.

Так что считаем себя по праву бабушкой и дедушкой маленького Ванечки. В добрый, счастливый и здоровый путь, наши дорогие", - написала Снежана в своем микроблоге.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дети, Знаменитости, Первенец, Певица, Артистка, Вера Кекелия, Вера Кекелия родила ребенка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой у Вас цвет глаз? Этот тест определить главные черты Вашего характера
02 Новый клип на песню "Беги" Златы Огневич покоряет просторы интернета (Видео)
03 В Катаре из-за шторма столкнулись два пассажирских самолета (видео)
04 Кейт Миддлтон приобщает двухлетнего принца Луи к семейным традициям
05 В Днепропетровской области разбился самолет: есть погибшие (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Летнее тепло и дожди с грозами: погода на 2 мая
Летнее тепло и дожди с грозами: погода на 2 мая
Боевики усилили обстрелы на Донбассе, есть раненые
Боевики усилили обстрелы на Донбассе, есть раненые
Сегодня шестая годовщина трагедии 2 мая в Одессе
Сегодня шестая годовщина трагедии 2 мая в Одессе
Родительские субботы в мае 2020 года
Родительские субботы в мае 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь