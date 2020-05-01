Наталья Могилевская дала интервью Потапу и Позитиву: о чем говорили (Видео)

Новости шоу бизнеса:Артистка рассказала про свой педагогический талант и нежелание кого-то продвигать.

Певица, народная артистка Украины Наталья Могилевская стала гостьей 5 выпуска шоу 2POPODCAST и поделилась с Потапом и Позитивом своими взглядами, а также правилами жизни и профессии.

"Я приняла решение для себя, что больше никогда никого продюсировать не буду. У меня есть педагогический талант. Я знаю, как научить, лаконично, просто, доходчиво... мы с Кузьмой это делали ещё в 2000-х. Но когда пришлось столкнуться с контактами, вложениями денег в других людей, с предательством, необязательностью или необходимостью сообщить девушке, что она не может выходить замуж и рожать детей пока не закончится контракт. Это не мое. Для женщины это слишком жестокий бизнес. Я создала детскую Школу Звезд Talant School, у нас 8 филиалов по стране, и сегодня я преподаю в кайф, я люблю детей, и легко сочетаю это с моими концертами и личной жизнью женщины", - призналась Наталья Могилевская.

Также в пятой части шоу Наталья, Потап и Позитив обсудили творчество во время самоизоляции, расставания с артистами, громкие скандалы, Вайнштейна, Лигу Смеха и планы на будущее.

Напомним, ранее украинская певица поделилась своим отношением к коронавирусу.