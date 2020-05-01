Тина Кароль поделилась с поклонниками редкими кадрами с репетиции (Фото)

Новости шоу бизнеса:Украинская певица готовится к знаменательному событию.

Певица Тина Кароль проводит карантин в своем загородном доме в поселке Зазимье. Артистка постоянно занимается спортом и следит за своей фигурой. В своем Іnstagram звезда неоднократно показывала свои домашние тренировки, а несколько минут назад и вовсе удивила поклонников новым видео. И как оказалось, это совсем не кадры из спортзала.

Так, в своих Instagram-stories Кароль опубликовала несколько видеокадров, на которых готовится к грядущему выступлению на "Х-факторе". Звезда, судя по всему, будет петь композицию "Дикая вода".

"Ревность женщины острее копья", - написала на одном из коротких видео Тина Кароль.

Напомним, ранее Дан Балан поделился очаровательным снимком с Тиной Кароль. Совместное фото появилось на инстаграм-странице артиста и сразу же вызвало оживленное обсуждение.