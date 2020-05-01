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Невероятно нежно: Дан Балан поделился очаровательным снимком с Тиной Кароль

Невероятно нежно: Дан Балан поделился очаровательным снимком с Тиной Кароль
13:21 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Скриншот

Новости шоу бизнеса:В первый день мая Дан Балан решил порадовать поклонников, опубликовав нежное фото с Тиной.

Харизматичному Дану Балану и хрупкой Тине Кароль уже более года приписывают роман. За их особыми отношениями наблюдают миллионы украинцев, которые охотно рассматривают совместные кадры кумиров.

Совместное фото появилось на инстаграм-странице артиста и сразу же вызвало оживленное обсуждение. На кадре Дан Балан нежно обнимает за плечи Тину Кароль, что очаровало сеть. Фотографию сделали в ретро-стиле, что напоминало вестерн.

Как оказалось, совместный кадр артистов – это постер к их новой дуэтной песни "Помнишь". Композиция Дана Балана и Тины Кароль появилась на Apple Music, о чем и объявил в инстаграме певец.

 
 
 
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Dan Balan & Тина Кароль-Помнишь ....On Apple Music

Публикация от Dan Balan (@danbalan)

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Впервые песню "Помнишь" звезды чувственно исполнили в финале "Голоса страны-10". Выпуск был необычным, ведь из-за пандемии коронавируса звездные тренеры не появились на съемочной площадке. Зато они проводили онлайн-трансляцию из дома.

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Все по теме:

Тина Кароль, Снимок, Певица, Певец, Дан Балан.
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