Невероятно нежно: Дан Балан поделился очаровательным снимком с Тиной Кароль

Харизматичному Дану Балану и хрупкой Тине Кароль уже более года приписывают роман. За их особыми отношениями наблюдают миллионы украинцев, которые охотно рассматривают совместные кадры кумиров.
Совместное фото появилось на инстаграм-странице артиста и сразу же вызвало оживленное обсуждение. На кадре Дан Балан нежно обнимает за плечи Тину Кароль, что очаровало сеть. Фотографию сделали в ретро-стиле, что напоминало вестерн.
Как оказалось, совместный кадр артистов – это постер к их новой дуэтной песни "Помнишь". Композиция Дана Балана и Тины Кароль появилась на Apple Music, о чем и объявил в инстаграме певец.
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Впервые песню "Помнишь" звезды чувственно исполнили в финале "Голоса страны-10". Выпуск был необычным, ведь из-за пандемии коронавируса звездные тренеры не появились на съемочной площадке. Зато они проводили онлайн-трансляцию из дома.