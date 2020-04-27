Тина Кароль и Dan Balan представили новую песню в финале "Голоса страны" (Видео)

Новости культуры:Ведущая шоу Катерина Осадчая заметила, что, скорее всего, Тина и Дан проводят карантин вместе.

Тина Кароль и Dan Balan исполнили совместную песню в прямом эфире суперфинала вокального шоу Голос країни.

Исполнители подарили фанам музыкальный сюрприз в честь финала 10 сезона шоу.

Совместная песня Дана и Тины получила название Помнишь. Поскольку из-за карантина певцы не смогли присутствовать на сцене вдвоем, зрителям представили нарезку из совместных моментов Кароль и Балана на шоу, а также их исполнения песни дома у Тины.

О том, что часть "клипа" была отснята дома у Кароль, свидетельствовал рояль, на котором играла Тина — в этой же комнате она комментировала выступления участников в прямом эфире.