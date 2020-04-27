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Тина Кароль и Dan Balan представили новую песню в финале "Голоса страны" (Видео)

Тина Кароль и Dan Balan представили новую песню в финале "Голоса страны" (Видео)
10:19 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: twitter.com

Новости культуры:Ведущая шоу Катерина Осадчая заметила, что, скорее всего, Тина и Дан проводят карантин вместе.

Тина Кароль и Dan Balan исполнили совместную песню в прямом эфире суперфинала вокального шоу Голос країни.

Исполнители подарили фанам музыкальный сюрприз в честь финала 10 сезона шоу.

Совместная песня Дана и Тины получила название Помнишь. Поскольку из-за карантина певцы не смогли присутствовать на сцене вдвоем, зрителям представили нарезку из совместных моментов Кароль и Балана на шоу, а также их исполнения песни дома у Тины. 

"Голос страны 10 сезон" 15 выпуск: лучшие выступления и номер победителя (Видео)

О том, что часть "клипа" была отснята дома у Кароль, свидетельствовал рояль, на котором играла Тина — в этой же комнате она комментировала выступления участников в прямом эфире. 

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Все по теме:

Музыка, Тина Кароль, Песни, Голос страны, Суперфинал, Дан Балан, Голос страны 10, 10 сезон Голос страны, Финал голоса страны, Романтические песни.
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