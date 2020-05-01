"Я ходила и ворчала на всех": ALYOSHA рассказала о своей беременности

ALYOSHA с мужем Тарасом Тополей, фронтменом группы "Антитела", воспитывают двух сыновей, а вскоре получат статус многодетной семьи.
Информацию о том, что они ждут рождения третьего ребенка, супруги до сих пор хранили как зеницу ока.
"Жизнь бурлит, ты никогда не знаешь, что может произойти. И рассказывать заранее, мне кажется, это неправильно", - комментирует на канале "Украина" грядущее пополнение Тарас Тополя.
Когда 6 месяцев назад пара узнала, что в третий раз станет родителями - были озадачены. Ведь, как и вторую беременность - эту они также пока не планировали.
"И Тарас был в туре, и я была в туре, каждый день у нас были концерты. Поэтому не до этого было вообще", - поделилась ALYOSHA.
Несмотря на неожиданную беременность уменьшать нагрузку в работе артистка не стала. Из-за усталости и изменения настроения певицы страдали все, кто был рядом.
"У меня как раз выпал период насыщенной работы, переездов, и мы летали снимать клип с Дарвином, эти самолеты, гостиницы, эта пища острая, которая там была, это просто был для меня ужас. Никому же не скажешь. Я ходила и ворчала на всех. Тарас очень хотел двойню. Но нет, у нас ребенок один будет, слава Богу", - говорит певица на канале "Украина".
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Час плине не так швидко, коли ти вдома)) Але це наш шанс насолодитися моментом. ⠀ Хоча ми обмежені неприємними обставинами, але в нас є можливість відпочити: як фізично, так і психологічно. Насолоджуватись тим, що можна побавитись з дітьми, без квапливих ранків та повсякденної метушні. ⠀ Сім'я — це головна цінність, щоденна праця і найбільший скарб. Лише у колі рідних можна відчути, що час насправді завмирає. ⠀ Кожна хвилина життя цінна, коли ми поруч з рідними...особливо, якщо у світі неспокійно... Фото — @maryna_komarytskaja
Кто именно у них родится через три месяца - мальчик или девочка, пара решила пока сохранить в тайне. Однако, некоторые детали о том, как выбирают имя, они все же рассказали.
"Думала, что надо и третье имя какое-то похоже на два предыдущих. Потому что у нас Роман и Марко", - говорит артистка.