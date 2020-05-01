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Вера Кекелия стала мамой: имя малыша

Вера Кекелия стала мамой: имя малыша
12:56 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Украинская певица, актриса "Женского Квартала" Вера Кекелия стала мамой первенца.

Малыш появился на свет в одном из роддомов Киева. Супруг звезды музыкант Роман Дуда присутствовал на родах любимой и, как заверила сама исполнительница, держался мужественно.

Новостью о рождении первенца сообщила сама Вера Кекелия. Новоиспеченная мамочка не скрывала своего щастья от пополнения в семье и подчеркнула, что ее роды прошли успешно.

Малыш появился на свет в роддоме Киева ISIDA. Сама звезда осталась довольна первыми родами, ведь как медики, так и атмосфера в клинике поспособствовали тому, что все прошло хорошо.

Это действительно счастье. Я бы сказала, что это настоящее чудо природы. Когда ты это проживаешь на себе, то понимаешь, что прекраснее рождения ребенка в этом мире нет ничего. Мы безумно счастливы, это невероятно. Слезы, смешанные с радостью и смехом, – прокомментировала Вера Кекелия.

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Ее муж Роман Дуда присутствовал при рождении первенца, однако певица называет эти роды не партнерскими, а семейными.

"Для Ромы появление на свет нашего ребеночка – такой же важный этап в жизни, как и для меня. Рома держался очень мужественно, помогал мне, акушерам, не выходил ни на секундочку. Я горжусь его выдержкой и стойкостью, его поддержкой и любовью", – подчеркнула молодая мама.

На личной странице в инстаграме Вера Кекелия опубликовала первое фото с сыном и объявила, что отпрыска назвали Иваном.

"Мы встретились. Иван, сынок, добро пожаловать в этот прекрасный мир", – написала знаменитость в личном инстаграм-профиле.

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Все по теме:

Беременность, Роды, Певица, Вера Кекелия, Роман Дуда.
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