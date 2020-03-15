"Не нужно поддаваться панике": Наталья Могилевская о коронавирусе

Новости шоу бизнеса:Украинская певица поделилась своим отношением к коронавирусу.

Наталья Могилевская присоединилась к числу тех знаменитостей, которые призывают граждан беречь себя и не паниковать. Артистка также рассказала о недавнем путешествии в Индию. Всем этим Наталья поделилась с Екатериной Осадчей в программе "Светская жизнь" на телеканале "1+1".

Исполнительница рассказала о впечатлениях от путешествия в Индию. Туда артистка ездила за интимными знаниями.

Я там была пять дней на семинаре. Это огромные интимные знания, которые, думаю, буду использовать всю жизнь! Но этот путь, видимо, для тех, кому уже за 60 лет, – призналась знаменитость.

Также Могилевская прокомментировала вспышку коронавируса в Украине и призвала поклонников заботиться о себе и родных.

Я уверена, что нужно быть осторожными, но также я уверена, что не нужно поддаваться панике. Надо понимать, что 2 тысячи смертей от коронавируса и 30 миллионов от СПИДа – это большая разница. В таком случае понадобятся презервативы, а не только маски. Будьте осторожны, – отметила исполнительница.

Для того, чтобы уберечь себя от пандемии, необходимо соблюдать простые правила личной гигиены. Наши здоровье и жизнь зависят от нас самих.