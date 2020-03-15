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Урок мытья рук для Черри: Арнольд Шварценеггер поделился милым видео

Урок мытья рук для Черри: Арнольд Шварценеггер поделился милым видео
14:21 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Арнольд Шварценеггер "научил" своего домашнего любимца, как правильно мыть руки.

Арнольд Шварценеггер, известный по главной роли в фильме "Терминатор", опубликовал на своей странице в инстаграме забавное и одновременно поучительное видео, которым призвал подписчиков не пренебрегать правилами гигиены, а тщательно мыть руки.

В ролике он обучает этому своего песика Черри.

Актер отметил, что моет руки примерно 50 раз в день и не меньше, чем 20 секунд. На самом деле, в нынешних условиях это очень важно, ведь такое простое занятие может оградить нас от заражения вирусом.

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Я пытался провести урок мытья рук для Черри, но я думаю, что вы, друзья, уделите этому больше внимания. Будьте осторожны. Мойте свои руки. Слушайте ученых и экспертов. Вместе мы можем защитить друг друга, – написал в публикации актер.

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Арнольд Шварценеггер, Видео, Актер.
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