iwillsurvivechallenge: Глория Гейнор запустила новый челлендж в сети (Видео)

Новости шоу бизнеса:70-летняя Глория Гейнор зарегистрировалась в TikTok и запустила челлендж с мытьем рук.

Глория Гейнор опубликовала задорный видеоролик, в котором под свой легендарный хит I Will Survive ("Я выживу") показала, как правильно мыть руки при угрозе коронавирусной (да и многих других) инфекции: тщательно промывая ладони сверху и снизу и особое внимание уделяя зоне между пальцами.

Свой челлендж она назвала #iwillsurvivechallenge, и к нему назло коронавирусу охотно присоединяются люди всех возрастов.

"Нужно только 20 секунд, чтобы выжить", — напомнила она о необходимости продолжать процедуру достаточное количество времени.

Коронавирус COVID-19 распространялся с декабря 2019 года из китайского Уханя. Он унес уже более 5 тыс. жизней. Из-за вспышки заболевания активно отменяются публичные мероприятия, ограничено сообщение между странами.