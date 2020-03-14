"Не время для шуток": Наоми Кэмпбелл ответила хейтерам по поводу ее защитного костюма (Фото, Видео)

Новости шоу бизнеса:49-летняя британская модель одна из тех звезд, которые тщательно заботятся о своей безопасности в людных местах.

На личной странице в инстаграме Наоми Кэмпбелл опубликовала видео, в котором показала, как она готовится к перелету из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Для путешествия она выбрала защитный антибактериальный костюм за 16 долларов – около 400 гривен, респираторную маску, очки и перчатки.

Образ модели вызвал насмешки среди пользователей социальных сетей и даже среди звездных коллег. Однако сама Наоми Кэмпбелл уверена, что это именно те правила защиты организма, которые должны выполнять все сознательные граждане. Если большинство знаменитостей уверяют, что не стоит поддаваться панике, то она отмечает, что каждый из нас может оказаться под угрозой заражения. Модель откровенно призналась, что очень нервничала перед полетом.

"Честно говоря, это не время шуток. Это не время для развлечений. Я не делаю это для смеха. Вот как мне комфортно путешествовать. Я стараюсь придерживаться этого как минимум", – пояснила звезда.

Не меньший резонанс среди поклонников вызвало то, что Наоми Кэмпбелл обработала антисептическими салфетками свое место в самолете. Сама же звезда отметила, что выполняет подобные мероприятия на протяжении 17 лет, а маску надевает еще с 90-х.

Удивление модели вызвало то, что персонал аэропорта пренебрегает даже перчатками при контакте с пассажирами. К слову, ее защитный костюм вызвал страх у свидетелей перелета: "Когда я села в самолет, люди отошли от меня... Никто не хотел быть рядом со мной. Это круто, я тоже не хочу быть среди них".