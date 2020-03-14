Заболевшая Хайди Клум пожаловалась на нехватку тестов на коронавирус

Новости шоу бизнеса:Хайди призвала фанов беречь себя и оставаться дома, если почувствовали недомогание.

Немецкая супермодель Хайди Клум почувствовала недомогание, у нее появилась лихорадка, кашель и насморк - главные симптомы коронавируса. Но пройти тест на Covid-19 знаменитость не смогла.

Об этом она рассказала в своем Instagram Stories. По словам 46-летней модели, ей стало плохо перед началом съемок нового сезона шоу "Америка ищет таланты". Хайди решила остаться дома, чтобы не заражать коллег.

Также Клум захотела провериться на наличие коронавируса, но не смогла этого сделать из-за отсутствия тестов.

"Надеюсь, у меня всего лишь простуда. Однако с удовольствием сдала бы тест на коронавирус, но его здесь просто не делают. Я обращалась к двум разным врачам, но они не смогли помочь в этом", - пожаловалась супермодель.