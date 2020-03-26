Леся Никитюк пообщалась с Джаредом Лето, и это не фейк (Видео)

Новости шоу бизнеса:Популярная украинская ведущая мило пообщалась с голливудским красавчиком.

Вечером 24-го марта телеведущая Леся Никитюк ревела от счастья, потому что ей позвонил американский музыкант и актер Джаред Лето. Произошло это во время прямого эфира в Instagram, который вел музыкант.

"Дурачок, ты мне позвонил", - вопила сначала растеряна Леся, а потом начала вспоминать свои скромные знания английского.

Леся Никитюк все-таки смогла сказать пару фраз, сообщив Джареду, что она из Украины и очень любит смотреть его стори и читать посты. Музыкант отметил, что очень любит Киев и был там много раз.

Позже в комментарии "Новому каналу" Никитюк рассказала подробности: "Я бросила запрос, чтобы стать гостем эфира. Но была уверена, что не стану им. И вот сижу в спортивках в ванной на полу, и тут мне звонит Джаред Лето! В этот момент у меня началась истерика. Такой всплеск эмоций, что в машину, которая долго стояла без бензина, залили литров 200", - призналась Леся.

"Я потом навзрыд рыдала где-то час, просто не могла отойти", - добавила она.

"Все мои близкие знают, что я неравнодушна к Джареда, его творчества и до того, как он сохранился в свои 72 (смеется). И мне часто не хватало полшага, чтобы с ним встретиться. Например, когда он прилетал в Киев, мои друзья пошли гулять, а меня не взяли, и на парковке встретили Джареда и сфоткались с ним. Я некоторое время даже с ними не общалась (смеется)", - рассказала Никитюк.

Напомним, телеведущая Леся Никитюк опубликовала новое соблазнительное фото в Instsgram.