Завораживающе: Леся Никитюк поразила новым снимком в сети (Фото)

Новости шоу бизнеса:Украинская телеведущая поделилась снимком с новой фотосессии.

Телеведущая, которая, казалось бы, не претендует на звание украинского секс-символа современности, радушно хвастается своими непревзойденными формами.

На инстаграм-странице Леси Никитюк довольно часто появляются кадры, которые охотно воспринимает как мужская часть аудитории, так и модницы-девушки.

Вчера, 20 марта, количество фолеверов знаменитости выросло на 100 тысяч и достигло отметки 3,3 миллиона. По этому случаю Леся решила поближе познакомься с поклонниками, а сообщение благодарности дополнила соблазнительным фото с фэшн-съемки.

На фотографии звезда позирует в большой черной шляпе с атласной лентой. Однако внимание пользователей привлекает не только эта элегантная деталь образа. Леся Никитюк позировала в наряде, которое позволило ей обнажить плечи. Она позирует в кожаном бюстгальтере, который подчеркивает немалый бюст ведущей. Среди аксессуаров –массивные серьги-кольца, а на лице – легкий макияж с изящными стрелками.