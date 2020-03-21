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Завораживающе: Леся Никитюк поразила новым снимком в сети (Фото)

Завораживающе: Леся Никитюк поразила новым снимком в сети (Фото)
10:07 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Украинская телеведущая поделилась снимком с новой фотосессии.

Телеведущая, которая, казалось бы, не претендует на звание украинского секс-символа современности, радушно хвастается своими непревзойденными формами.

На инстаграм-странице Леси Никитюк довольно часто появляются кадры, которые охотно воспринимает как мужская часть аудитории, так и модницы-девушки.

Вчера, 20 марта, количество фолеверов знаменитости выросло на 100 тысяч и достигло отметки 3,3 миллиона. По этому случаю Леся решила поближе познакомься с поклонниками, а сообщение благодарности дополнила соблазнительным фото с фэшн-съемки.

 
 
 
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Сьогодні нас стало більше) аж на 100 к давайте знайомитись?! Напиши з якої ти країни, міста чи смт, і чому на мене підписався (лась)! Ви теж цьоця Наташа пишіть Дякую мої 3.3Хай вам всім щастить Photo @vicoolyasaida Сегодня нас стало больше на 100к Давайте знакомится новенькие)! Напиши откуда ты( страна, город) и почему на меня подписан Спасибо что со мной#3.3млн #друзья #forever

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Обнажила не только душу, но и тело: Леся Никитюк поделилась пикантным снимком

На фотографии звезда позирует в большой черной шляпе с атласной лентой. Однако внимание пользователей привлекает не только эта элегантная деталь образа. Леся Никитюк позировала в наряде, которое позволило ей обнажить плечи. Она позирует в кожаном бюстгальтере, который подчеркивает немалый бюст ведущей. Среди аксессуаров –массивные серьги-кольца, а на лице – легкий макияж с изящными стрелками.

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Фотосессия, Телеведущая, Снимки, Леся Никитюк.
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