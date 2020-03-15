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Обнажила не только душу, но и тело: Леся Никитюк поделилась пикантным снимком

Обнажила не только душу, но и тело: Леся Никитюк поделилась пикантным снимком
08:42 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Леди Ле засветила обнаженную грудь во время очередной фотосессии.

Знаменитая телеведущая довольно активно развивает личный блог в социальных сетях. Она часто делится не только закулисным жизнью, но и раскрывает личные тайны – от режима питания до собственных роскошных апартаментов.

Однако не менее обсуждаемая тема на страницах ее инстаграма – внешность и безупречное тело, которым она смело щеголяет по случаю. Так, Леся Никитюк позировала в потрясающей фотосессии подобно голливудским звездам.

Звезда уже делилась соблазнительными кадрами, однако теперь решилась показать один из самых пикантных снимков.

 
 
 
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#фотографОтБога Вот много было у меня фотосессий,а вот что б я осталась довольна результатом ... не всегда бывало;( Всегда много ретуши, какие то непонятные позы... все вот эти «задники» разноцветные.. короче не могу я найти людей которые покажут меня - мной!!! Ну или откроют женственность! И тут значит веду я свадьбу( я вопше весіль не веду, а тут заплатили) подбегают две девочки и кричат « Астанавитесь» быстро делают один снимок и сразу в яблочко Фото на профиле тоже их @vicoolyasaida ( с той самой свадьбы) А эти мы уже спустя год сняли А вам как? Сразу говорю.. сися на фото моя ставьте в коментах + если ок

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Смелая Леся Никитюк заворожила фанатов новым горячим фото

Она позировала в гостиничном номере в облегающих лосинах золотого цвета, которые подчеркнули ее стройные длинные ноги. Для съемки она выбрала блузку в тон с широкими рукавами на одно плечо. Однако Леся Никитюк решила позировать и без нее, обнажив пышный бюст. На фотографии видно, что ведущая прикрыла грудь руками, однако все же не стесняется позировать топлес на камеру.

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Телеведущая, Фото, Снимки, Леся Никитюк, Леди ле.
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