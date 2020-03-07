Смелая Леся Никитюк заворожила фанатов новым горячим фото

Ведущая Леся Никитюк опубликовала откровенный кадр из новой фотосессии. Снимок экс-ведущая передачи Орел и решка выложила на своей странице в Instagram.
Леся позирует в кружевных черных стрингах и коротком кардигане с объемными рукавами. Макияж ведущая выбрала нежный, но подчеркивающий глаза.
"С весной вас! Любите и будьте любимыми! Забывайте все свои комплексы, выбрасывайте из головы плохие мысли! Верьте в себя, вы лучшие! Каждая из нас найдет свое счастье. Если падаете, сделайте сексуальную фотку и вперед к новому. Ваша Ле", - написала они мотивирующее обращение к поклонникам.
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З весною вас!!! БусінкиКохайте і будьте коханими! Забувайте всі свої комплекси, викидайте з голови погані думки!!! Вірте в себе, ви найкращі! Кожна з нас знайде своє щастя! Якщо падаєте, зробіть сексуальну фотку і впєрьоооод до новогоВаша Ле Photo @vicoolyasaida
Гарячий кадр не оставил равнодушными коллег Никтюк. Так, Владимир Остапчук опубликовал под фото эмоджи в виде пламени, а Андрей Бедняков, экс-ведущий Орла и Решки, пошутил, что Леся потеряла штаны.
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My secret Каждый день, минимум 1 или даже 2 раза, на протяжении все моей жизни (21 год) мне говорят одну и ту же фразу!! - Ого! Вы такая высокая Серьезно ?!? Это первое что приходит в голову каждому встречному! Плохо??? Нет, это неплохо... просто я слышу это каждый Божий день! Давайте раз и навсегда я ещё раз напомню всему миру, свои параметры, когда вы меня встретите, будете в курсе!!! -Рост 180 см(плюс каблук 7-10 см) -длина ноги от бедра 110 см -размер ноги (40,41) -объём груди 90, -талия 68, -бёдра 100! И самое главное... мезинец 4 сантиметра Foto @vicoolyasaida
Фаны также не остались равнодушными к фото: "Богиня", "Девушка огонь", "Очень красивая".