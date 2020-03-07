Смелая Леся Никитюк заворожила фанатов новым горячим фото

Новости шоу бизнеса:Экс-ведущая программы "Орел и решка" любит баловать поклонников откровенными кадрами.

Ведущая Леся Никитюк опубликовала откровенный кадр из новой фотосессии. Снимок экс-ведущая передачи Орел и решка выложила на своей странице в Instagram.

Леся позирует в кружевных черных стрингах и коротком кардигане с объемными рукавами. Макияж ведущая выбрала нежный, но подчеркивающий глаза.

"С весной вас! Любите и будьте любимыми! Забывайте все свои комплексы, выбрасывайте из головы плохие мысли! Верьте в себя, вы лучшие! Каждая из нас найдет свое счастье. Если падаете, сделайте сексуальную фотку и вперед к новому. Ваша Ле", - написала они мотивирующее обращение к поклонникам.

Гарячий кадр не оставил равнодушными коллег Никтюк. Так, Владимир Остапчук опубликовал под фото эмоджи в виде пламени, а Андрей Бедняков, экс-ведущий Орла и Решки, пошутил, что Леся потеряла штаны.

Фаны также не остались равнодушными к фото: "Богиня", "Девушка огонь", "Очень красивая".