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Суббота, 07.03.2020
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Смелая Леся Никитюк заворожила фанатов новым горячим фото
Леся Никитюк заворожила фанатов новым горячим фото

Смелая Леся Никитюк заворожила фанатов новым горячим фото

Смелая Леся Никитюк заворожила фанатов новым горячим фото
20:36 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Экс-ведущая программы "Орел и решка" любит баловать поклонников откровенными кадрами.

Ведущая Леся Никитюк опубликовала откровенный кадр из новой фотосессии. Снимок экс-ведущая передачи Орел и решка выложила на своей странице в Instagram.

Леся позирует в кружевных черных стрингах и коротком кардигане с объемными рукавами. Макияж ведущая выбрала нежный, но подчеркивающий глаза.

"С весной вас! Любите и будьте любимыми! Забывайте все свои комплексы, выбрасывайте из головы плохие мысли! Верьте в себя, вы лучшие! Каждая из нас найдет свое счастье. Если падаете, сделайте сексуальную фотку и вперед к новому. Ваша Ле", - написала они мотивирующее обращение к поклонникам.

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Гарячий кадр не оставил равнодушными коллег Никтюк. Так, Владимир Остапчук опубликовал под фото эмоджи в виде пламени, а Андрей Бедняков, экс-ведущий Орла и Решки, пошутил, что Леся потеряла штаны.

 
 
 
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My secret Каждый день, минимум 1 или даже 2 раза, на протяжении все моей жизни (21 год) мне говорят одну и ту же фразу!! - Ого! Вы такая высокая Серьезно ?!? Это первое что приходит в голову каждому встречному! Плохо??? Нет, это неплохо... просто я слышу это каждый Божий день! Давайте раз и навсегда я ещё раз напомню всему миру, свои параметры, когда вы меня встретите, будете в курсе!!! -Рост 180 см(плюс каблук 7-10 см) -длина ноги от бедра 110 см -размер ноги (40,41) -объём груди 90, -талия 68, -бёдра 100! И самое главное... мезинец 4 сантиметра Foto @vicoolyasaida

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Фаны также не остались равнодушными к фото: "Богиня", "Девушка огонь", "Очень красивая".

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Фото, Леся Никитюк, Украинская ведущая.
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