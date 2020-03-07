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Джамала поделилась с поклонниками трогательной историей из детства (Фото)

Джамала поделилась с поклонниками трогательной историей из детства (Фото)
14:04 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:В своем посте певица показала несколько снимков в окружении большого количества цветов.

Артистка опубликовала в своем Instagram несколько кадров, на одном из которых запечатлена еще будучи маленькой девочкой. На снимке маленькая Джа позирует в теплице с тюльпанами. На ней - белая юбка и красная куртка, а голову будущей певицы украшают два огромных банта. В подписи к фото артистка рассказала, почему для нее тюльпан - не просто цветок.

"Мой папа профессиональный музыкант, но в конце 80-х ему пришлось оставить музыку и заняться делом, которое сможет прокормить семью. Это были сложные времена. В Мелитополе он устроился на подработку в теплицу, выращивал огурцы, помидоры. А чуть позже заинтересовался тюльпанами, тогда в нашей стране только начали появляться редкие сорта из Голландии. Папа на последние деньги покупал небольшие партии луковиц, каждый год стараясь увеличивать их количество", - поделилась Джамала.

"Помню, что важно было успеть вырастить тюльпаны к 8 марта. С 5 марта начинался горячий период продаж. И вот мне лет 5, папа будит нас с сестрой в 6 утра и мы идем в теплицу. Там мы аккуратно срываем цветы, нежно обволакиваем каждый бутон резинкой, чтоб он не раскрылся раньше времени. Специальных холодильников у нас не было, а тюльпаны нужно держать в прохладе. Ведь на рынок они должны попасть в презентабельном виде", - вспоминает певица. 

 
 
 
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История о детстве и тюльпанах. Почему для меня это не «просто цветок». ⠀ Мой папа профессиональный музыкант, но в конце 80-х ему пришлось оставить музыку и заняться делом, которое сможет прокормить семью. Это были сложные времена. В Мелитополе он устроился на подработку в теплицу, выращивал огурцы, помидоры. А чуть позже заинтересовался тюльпанами, тогда в нашей стране только начали появляться редкие сорта из Голландии. Папа на последние деньги покупал небольшие партии луковиц, каждый год стараясь увеличивать их количество. Вырастить тюльпан - это настоящий труд, ведь это не просто семена, которые посадил и поливаешь. Существует много нюансов, как вырастить правильную луковицу, как за ней ухаживать, как рассчитать время выгона цветка и многое другое. ⠀ Несколько лет тюльпаны были нашим семейным делом. Помню, что важно было успеть вырастить тюльпаны к 8 марта. С 5 марта начинался горячий период продаж. И вот мне лет 5, папа будит нас с сестрой в 6 утра и мы идём в теплицу. Там мы аккуратно срываем цветы, нежно обволакиваем каждый бутон резинкой, чтоб он не раскрылся раньше времени. Специальных холодильников у нас не было, а тюльпаны нужно держать в прохладе. Ведь на рынок они должны попасть в презентабельном виде. ⠀ Прошло много лет :) В 2017 году голландская компания StoKolex вывела сорт тюльпана Jamala. Я радовалась невероятно, в тот момент словно снова вернулась в своё детство И вот в 2020 году я снова попала в теплицы, в которых выращивают тюльпаны. Только уже в профессиональные. Спасибо владельцу теплицы господину Winfried Versluis. Он лично провёл экскурсию, все показал и рассказал. Например, я знала, что тюльпаны растут в земле, а сейчас их выращивают в ящиках с водой. Я поражена современным высокотехнологичным производством. Самое главное, восхищаюсь, с какой любовью люди относятся к своему делу #tulipsinholland #jamala

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

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Несколько лет тюльпаны были их семейным делом, и вот спустя много лет Джамала снова попала в теплицы, в которых выращивают тюльпаны. Только уже в профессиональные.

Певица также вспомнила 2017 год, когда голландская компания StoKolex вывела сорт тюльпана Jamala. "Я радовалась невероятно, в тот момент словно снова вернулась в свое детство", - написала Джа.

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Все по теме:

Воспоминание, 8 марта, Тюльпаны, Джамала, Детские фото, Знменитости.
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