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"Семья": жена Монатика очаровала сеть стильным фото детей

"Семья": жена Монатика очаровала сеть стильным фото детей
12:44 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:На днях Ирина распространила фотографию, на которой сыновья и Дмитрий позируют в очень стильных образах.

Знаменитый украинский певец Дмитрий Монатик вместе с женой Ириной Демичевой воспитывают двух сыновей. Звездные супруги пока не показывают лица детей, а на фотографиях они запечатлены спиной.

Монатик, несмотря на плотный и напряженный график, старается как можно больше времени проводить с семьей. Недавно он посетил с женой церемонию награждения главной музыкальной премии Великобритании – Brit Awards 2020 в Лондоне. Теперь Ирина на своей странице в инстаграме опубликовала кадр, на котором видно, как звездный папа проводит день с детишками.

Ирина поделилась милым снимком с семейной прогулки. На нем Дмитрий держит за руки сыновей Данила и Платона. Семейство выглядит очень стильно. 

 
 
 
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День семейный обожаю @monatik_official #мои

Публикация от IrinaMonatik (@irinamonatik)

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Мальчики гуляют в модных комбинезонах с принтами из мультиков. Также они одеты в красивые шапочки в тон комбинезонам. Известного папу видим в серой джинсовой куртке с красной вставкой на спине, розовой кофте, штанах черного цвета и шапке, которая является неизменным аксессуаром в образах Монатика.

Жена артиста коротко прокомментировала фотографию: "Обожаю семейный день".

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Дети, Знаменитости, Монатик, жена Монатика, Дети Монатика.
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