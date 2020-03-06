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Пятница, 06.03.2020
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Лилия Ребрик покорила сеть, опубликовав фото в кожаном платье

Лилия Ребрик покорила сеть, опубликовав фото в кожаном платье
14:17 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:На днях она охотно примерила кожаное платье, которое подчеркнуло ее роскошную фигуру.

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик неоднократно демонстрировала последние тренды сезона. На днях звезда покорила сеть, опубликовав фото в кожаном платье.

Лилия Ребрик – одна из главных модниц украинского шоу-бизнеса. На утренние эфиры она охотно надевает брючные костюмы, юбки плиссе или кофты oversize, которые являются трендами этого сезона. Однако не отказывается ведущая и от фэшн-экспериментов.

В платье с длиной меди Лилия Ребрик появилась на светской вечеринке в Киеве. Вероятно, телеведущей было комфортно в эффектном наряде, ведь звезда охотно позировала перед камерой и давала интервью журналистам. Трендовый образ модница завершила обувью на каблуке и маленькой сумочкой. Идеальная укладка волос и дневной макияж с акцентом на глаза завершили look Лилии Ребрик. 

 
 
 
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Журналу «Наталі» сьогодні 25 років!!! Браво! Ого!!! Ще зі студентських років пам’ятаю його... Пригадую, як відкладала гроші, спеціально, щоб купити свіжий випуск «Наталі». Яким було моє щастя, коли вперше попала на шпальта журналу. Як батьки купували і ненароком залишали журнальчик з доцею на столику, коли друзі мали прийти на чай... І як просто батьки говорили: «а, журнал дати подивитися - так там наша Ліля!». Як зараз, читаєте глянцеві журнали? Чи все ж таки інтернет? Dress @gioia_shop #наталі #25років @natalimagazine з днем Народження!

Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

Настя Каменских украсила обложку мужского глянца (Фото)

Уже в заметке актриса призналась, что она стала приглашенной гостьей 25-летия журнала "Натали". Лилия Ребрик неоднократно была героиней выпусков глянца, поэтому не пропустила событие.

"Журнал" Натали "сегодня 25 лет! Браво! Еще со студенческих лет помню его... Помню, как откладывала деньги специально, чтобы купить свежий выпуск. Каким было мое счастье, когда впервые попала на страницы журнала. Как родители покупали и ненароком оставляли журнал с дочкой на столике, когда друзья должны были прийти на чай... И как просто родители говорили: "А, журнал дать посмотреть – так там наша Лиля!" – вспомнила Лилия Ребрик.

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Одежда, Знаменитости, Стиль, Образ, Лилия Ребрик, Кожаная одежда, Телезвезда.
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