Настя Каменских украсила обложку мужского глянца (Фото)

Новости шоу бизнеса:Исполнительница украсила обложку мужского глянца, а также снялась в соблазнительной фотосессии.

Украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, стала героиней весеннего номера журнала XXL.

"Певица, которая первой среди украинских звезд вышла на мировой музыкальный рынок и покорила Латинскую Америку, украсила обложку и стала героиней главной эротической фотосессии", - сказано на сайте издания.

На обложке журнала Настя предстала в откровенном наряде: шелковой юбке с пикантным разрезом на бедре и металлическом топе. Для фотосессии Каменских предпочла не надевать нижнее белье, что придает образу еще больше сексуальности.

На страницах журнала певица позировала в черном боди с вырезом на талии, облегающем нюдовом платье, белой блузе с декольте до пупка и других сексуальных образах.

"Весна - это самые разные настроения. От нежных цветущих бутонов до буйных и дерзких красок. В моей новой фотосессии для журнала XXL вы увидите эту яркую палитру настроений", - прокомментировала певица.