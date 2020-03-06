Настя Каменских украсила обложку мужского глянца (Фото)

Украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, стала героиней весеннего номера журнала XXL.
"Певица, которая первой среди украинских звезд вышла на мировой музыкальный рынок и покорила Латинскую Америку, украсила обложку и стала героиней главной эротической фотосессии", - сказано на сайте издания.
На обложке журнала Настя предстала в откровенном наряде: шелковой юбке с пикантным разрезом на бедре и металлическом топе. Для фотосессии Каменских предпочла не надевать нижнее белье, что придает образу еще больше сексуальности.
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New cover Весна - это самые разные настроения. От нежных цветущих бутонов до буйных и дерзких красок. В моей новой фотосессии для журнала XXL вы увидите эту яркую палитру настроений MUA: @mariia_samharadze HAIR: @beauty_lab_ny STYLE: @andreyyanko Managment NICE2CU: @ilona_ku @upintothesky @pashkevych @ann_mhy #nk #new #cover #xxl
На страницах журнала певица позировала в черном боди с вырезом на талии, облегающем нюдовом платье, белой блузе с декольте до пупка и других сексуальных образах.
"Весна - это самые разные настроения. От нежных цветущих бутонов до буйных и дерзких красок. В моей новой фотосессии для журнала XXL вы увидите эту яркую палитру настроений", - прокомментировала певица.