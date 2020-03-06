В прозрачной блузе: Самая известная plus size модель в мире снялась в гламурном образе

Самая известная plus size модель в мире, американка Эшли Грэхем порадовала фанов новой фотосессией.
На снимке Грэхем, которая в январе этого года родила первенца, сына Айзека, появилась в прозрачной черной блузе и бюстгальтере, а также в классической юбке с завышенной талией.
"Давно не была такой гламурной", — написала модель в подписи к новому кадру, который менее чем за сутки набрал свыше 150 тысяч лайков.
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Ранее Грэхем опубликовала еще несколько рекламных кадров для бренда Marina Rinaldi.
Напомним, звезда нашумевшего турецкого исторического телесериала Великолепный век, актриса Мерьем Узерли посетила фестиваль Cana Dorada Festival в Доминикане.