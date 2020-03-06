В прозрачной блузе: Самая известная plus size модель в мире снялась в гламурном образе

Новости шоу бизнеса:32-летняя американская модель приняла участие в съемках рекламной фотосессии итальянского модного бренда Marina Rinaldi.

Самая известная plus size модель в мире, американка Эшли Грэхем порадовала фанов новой фотосессией.

На снимке Грэхем, которая в январе этого года родила первенца, сына Айзека, появилась в прозрачной черной блузе и бюстгальтере, а также в классической юбке с завышенной талией.

"Давно не была такой гламурной", — написала модель в подписи к новому кадру, который менее чем за сутки набрал свыше 150 тысяч лайков.

Ранее Грэхем опубликовала еще несколько рекламных кадров для бренда Marina Rinaldi.

Напомним, звезда нашумевшего турецкого исторического телесериала Великолепный век, актриса Мерьем Узерли посетила фестиваль Cana Dorada Festival в Доминикане.