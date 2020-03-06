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В прозрачной блузе: Самая известная plus size модель в мире снялась в гламурном образе

В прозрачной блузе: Самая известная plus size модель в мире снялась в гламурном образе
08:26 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:32-летняя американская модель приняла участие в съемках рекламной фотосессии итальянского модного бренда Marina Rinaldi.

Самая известная plus size модель в мире, американка Эшли Грэхем порадовала фанов новой фотосессией.

На снимке Грэхем, которая в январе этого года родила первенца, сына Айзека, появилась в прозрачной черной блузе и бюстгальтере, а также в классической юбке с завышенной талией. 

"Давно не была такой гламурной", — написала модель в подписи к новому кадру, который менее чем за сутки набрал свыше 150 тысяч лайков.

 
 
 
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Haven’t been this glam in a minute wearing @marina.rinaldi

Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

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Ранее Грэхем опубликовала еще несколько рекламных кадров для бренда Marina Rinaldi.

Напомним, звезда нашумевшего турецкого исторического телесериала Великолепный век, актриса Мерьем Узерли посетила фестиваль Cana Dorada Festival в Доминикане.

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Все по теме:

Модель, Знаменитости, Стиль, Plus Size, Эшли Грэхем.
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