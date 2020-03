Выступила советником проекта: Ким Кардашян посетила Белый дом

Вместе с Ким Кардашян в Белый дом пришли три бывшие женщины-заключенные, которым сократили срок в феврале благодаря проекту First Step Act, который звезда разрабатывала совместно с мужем Иванки Трамп Джаредом Кушнером. Женщин лишили свободы за преступления, связанные с наркотиками и злоупотреблением должностями. У каждой из них есть дети.

Программа First Step Act предусматривает смягчение наказания за преступления, не связанные с насилием. Инициатива возникла после того, как Дональд Трамп помиловал 64-летнюю Элис Мари Джонсон 2018 года, которая была приговорена к пожизненному заключению за причастность к организации торговли кокаином в Мемфисе. Именно Ким Кардашян лоббировала в Белом доме ее освобождение.

Я не слышала, чтобы об этих женщинах говорили в новостях. Поэтому я считаю важным рассказать о них вам лично. Как удивительно, Элис Джонсон, то, что ты настолько задействована и теперь помогаешь освободить других женщин, – отметила Ким.

