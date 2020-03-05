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Выступила советником проекта: Ким Кардашян посетила Белый дом

Выступила советником проекта: Ким Кардашян посетила Белый дом
20:31 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Вчера, 4 марта, светская львица пришла в Белый дом в рамках программы First Step Act.

Вместе с Ким Кардашян в Белый дом пришли три бывшие женщины-заключенные, которым сократили срок в феврале благодаря проекту First Step Act, который звезда разрабатывала совместно с мужем Иванки Трамп Джаредом Кушнером. Женщин лишили свободы за преступления, связанные с наркотиками и злоупотреблением должностями. У каждой из них есть дети.

Программа First Step Act предусматривает смягчение наказания за преступления, не связанные с насилием. Инициатива возникла после того, как Дональд Трамп помиловал 64-летнюю Элис Мари Джонсон 2018 года, которая была приговорена к пожизненному заключению за причастность к организации торговли кокаином в Мемфисе. Именно Ким Кардашян лоббировала в Белом доме ее освобождение.

Я не слышала, чтобы об этих женщинах говорили в новостях. Поэтому я считаю важным рассказать о них вам лично. Как удивительно, Элис Джонсон, то, что ты настолько задействована и теперь помогаешь освободить других женщин, – отметила Ким.

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Стоит отметить, что звезда начала обучение в юридической школе. Через два года она сможет получить адвокатскую лицензию, что позволит ей лично участвовать в судебных заседаниях: "Помню, сидела в кабинете Рузвельта в Белом доме с судьей, который за свою жизнь приговорил тысячи преступников. В этот момент я поняла, что должна узнать больше о судебной системе. Я хочу бороться за людей и менять систему. Если я буду больше знать, то смогу и сделать больше".

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Ким Кардашьян, Свецкая львица, First Step Act.
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