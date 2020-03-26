Кружит: Монатик показал, как проводит время на карантине (Видео)

Новости шоу бизнеса:Украинский певец поделился забавным видео, где зажигает вместе с маленькими сыновьями.

Коронавирус внес коррективы не только в планы обычных людей, но и известных артистов. В частности, пришлось отменить или перенести на неопределенное время все концертные выступления. Теперь появилась возможность отдохнуть от напряженного графика и побыть дома с родными.

Карантинных мер придерживается и популярный певец Монатик. Звездный папа развлекается вместе с детьми и наслаждается временем, проведенным вместе.

На личной странице Монатика в инстаграме появился зажигательный ролик, на котором он запечатлен с сыновьями. Его песня "Кружит" попала в плейлист JustDance2020 на PlayStation. Певец играет в одну из любимых игр и танцует вместе с маленькими детьми.

Дмитрий редко публикует совместные фотографии или видео, однако есть исключения. Артист на карантине открывает для себя что-то новое и делится этим с поклонниками. На танцевальном ролике он изображен в сером спортивном костюме. Детки тоже позируют в домашней одежде. Звездная семейка зажигает на фоне стильной гостиной в своем доме.

Напомним: