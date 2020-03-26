Кружит: Монатик показал, как проводит время на карантине (Видео)

Коронавирус внес коррективы не только в планы обычных людей, но и известных артистов. В частности, пришлось отменить или перенести на неопределенное время все концертные выступления. Теперь появилась возможность отдохнуть от напряженного графика и побыть дома с родными.
Карантинных мер придерживается и популярный певец Монатик. Звездный папа развлекается вместе с детьми и наслаждается временем, проведенным вместе.
На личной странице Монатика в инстаграме появился зажигательный ролик, на котором он запечатлен с сыновьями. Его песня "Кружит" попала в плейлист JustDance2020 на PlayStation. Певец играет в одну из любимых игр и танцует вместе с маленькими детьми.
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Который вечер мы танцуем, благодаря #JustDance на #PS4 !!! На карантине развлекает и открывает все новое и новое занятие. Спасает, в общем. Плюс! #JustDance2020 взяли #Кружит в свой #ПлейЛист !!! Чтоооо??? Мог ли я представить, что со своими детьми буду танцевать под свою песню, играя в одну из любимых игр на #PlayStation ? Представлял. Врать не буду. В моём понимании, даже не музыканта, а в амплуа #Шпиллер - это достижение! Что хотел сказать... самое время отыграться по полной с этой плойкой!!! Заюзаем однозначно!!! Всем владельцам #ps4 рекомендую #JustDance2020. Там #Кружит !!! Будьте здоровы!!! #MadeWithLoveAndRhytm
Дмитрий редко публикует совместные фотографии или видео, однако есть исключения. Артист на карантине открывает для себя что-то новое и делится этим с поклонниками. На танцевальном ролике он изображен в сером спортивном костюме. Детки тоже позируют в домашней одежде. Звездная семейка зажигает на фоне стильной гостиной в своем доме.
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