Полезные лайфхаки от Оли Цибульской: певица рассказала, как не "убить" мужа во время карантина

25 марта она опубликовала сексуальное фото, которое успело взбудоражить сеть. Перед камерой Оля Цыбульская предстала в соблазнительном красном боди с кружевным верхом, которое подчеркнуло ее безупречную фигуру. Артистка прикрыла тело атласной накидкой, что не повлияло на сексуальность фотографии.
А уже в заметке Оля Цибульская решила дать советы во время карантина. Поскольку ограничительные меры продлили до 24 апреля, артистка рассказала, как не потерять гармонию в отношениях с мужем.
"Порой мне хочется его убить. Но потом я вспоминаю, что карантин закончится, а любовь должна жить вечно", – начала она.
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Деколи мені хочеться Його вбити..⠀⠀ ⠀⠀ Але потім я згадую, що карантин закінчиться, а любов повинна жити вічно Якщо в тебе така сама штука - спробуй оце:⠀⠀ ⠀⠀ Годину - дві на день не чіплятись до людини і дати йому посидіти в своїх справах, документах , думках чи книзі просто так. Мужчина мусить мати час для своїх стратегій і планів. Інакше вони тебе ж і розчавлять.⠀⠀ ⠀⠀ Готуйте по черзі сніданки. Це відволікає від новин. Плюс смачна домашня їжа і секс- синоніми⠀⠀ ⠀⠀ Вкрутіть лампочку. В домі точно є чоловічі справи на які не вистачало часу і фізичної сили. Тому зараз можеш скористатись під хештегом #карантин. Ну а потім коли всі домашні заснуть, можна віддячити коханому як у найкращих фільмах про електрика і безпомічну домогосподарку⠀⠀ ⠀⠀ Купіть LEGO онлайн! Мій син з чоловіком “залипають” на години 3 точно. І обом цікаво дуже. Батько проводить час з сином, а в тебе 3 законні години на маски, інста і пісню Цибульської про #prosecco ⠀⠀ ⠀⠀ Не вбивай коханого. Він тобі ще знадобиться. Мені здається, хлопцям зараз особливо складно, бо від них соціум чекає «принеси здобич» , а здобич під вірусом. Тому не свердліть дірку в голові людини, з якою створили сім’ю. Киці, спробуйте замінити істерику на натхнення ⠀⠀ ⠀⠀ Тепер чесно - який пункт спробуєш?⠀ ⠀ #яхочутобісказати #карантин2020 #loveistheanswer
Как сохранить брак во время карантина: советы Оли Цибульской
– 1-2 часа в день не цепляться к человеку и дать ему посидеть в своих делах, документах, мнениях или книге просто так. Мужчина должен иметь время для своих стратегий и планов. Иначе они тебя же и раздавят.⠀⠀
– Готовьте по очереди завтраки. Это отвлекает от новостей. Плюс вкусная домашняя еда и секс – синонимы.
– Вкрутите лампочку. В доме точно есть мужские дела, на которые не хватало времени и физической силы. Поэтому сейчас можешь воспользоваться под хештегом #карантин. Ну а потом, когда все домашние уснут, можно отблагодарить любимого как в лучших фильмах об электрике и беспомощной домохозяйке.⠀⠀
– Купите LEGO онлайн! Мой сын с мужем "залипают" на часа 3 точно. И обоим интересно очень. Отец проводит время с сыном, а у тебя законные 3 часа на маски, инстаграм и песню Цибульской Prosecco.
– Не убивай любимого. Он тебе еще понадобится. Мне кажется, парням сейчас особенно сложно, потому что от них социум ждет "принеси добычу", а добыча под вирусом. Поэтому не сверлите дырку в голове человека, с которым создали семью. Попробуйте заменить истерику на вдохновение.