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Как влюбить в себя мужчину: Оля Цибульская презентовала трек Prosecco (Видео)

Как влюбить в себя мужчину: Оля Цибульская презентовала трек Prosecco (Видео)
10:24 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Артистка презентовала трек Prosecco, который с легкостью может стать саундтреком всех девичников.

Знаменитая украинская певица Оля Цибульская сделала особый сюрприз ко Дню святого Валентина. 

Композиция – это своеобразный лайфхак от Оли Цибульской для тех женщин, которые устали быть хорошей девочкой и больше не хотят ждать первый шаг от мужчин. Именно поэтому в День святого Валентина состоялась анонсированная премьера песни Prosecco. По словам Оли Цибульской, трек поможет всем девушкам, которые проводят этот вечер без пары, заметить мужское внимание вокруг и получать удовольствие от нее.

Интересно, что автором слов и музыки выступила сама артистка. Ведь Оля Цибульская из собственного опыта знает: чтобы признаться мужчине в самых откровенных желаниях и наконец-то перевести отношения на другой уровень, обычно, достаточно вечера пятницы в компании подруг и бутылки хорошего просеко. 

Не бывает не любимых мужчин – бывает мало просеко,

– игриво прокомментировала певица.

Кроме этого, в новой песни Оля Цибульская поделилась 5 шагами соблазнения мужчин:

1. Купи ту вещь, в которой будешь чувствовать себя дико сексуальной – "туфли от Gucci", "платье из Милана", кружевное белье или красную помаду – решаешь ты. О деньгах не думай, это инвестиции! 

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2. Чтобы он захотел снять все остальное, "надень" то, что снять невозможно. Это любимый аромат, который сведет его с ума. Я долго искала такой, поэтому создала собственный.

3. Примерь несколько откровенных образов, сфотографируй себя в зеркале и отправь ему с вопросом: "Помоги! Что одеть на свидание?"

4. Позвони подругам и объясни, что вам срочно надо танцевать.

5. Не считай выпитые бокалы просеко. Ночью позвони ему с просьбой: "Забери меня, boy". Не уточняй, куда именно.

По случаю премьеры трека Prosecco Оля Цибульская также запустила именную инстаграм-маску, которая анализирует лицо девушки и раскрывает одну из главных женских тайн – какая она после нескольких бокалов просеко. Самыми популярными из них – "пишу бывшему", "занимаюсь любовью в машине" и "опять хочу Олега Винника".

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Музыка, Знаменитости, Песни, Артистка, Оля Цибульская, Prosecco.
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