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NK в День святого Валентина порадовала поклонников новым горячим клипом (Видео

NK в День святого Валентина порадовала поклонников новым горячим клипом (Видео
09:25 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:На своей странице в инстаграме артистка опубликовала сообщение, в котором поблагодарила коллегу Juan Magan и рассказала о съемках видеоработы.

Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, продолжает покорять слушателей всего мира. Специально ко Дню святого Валентина она презентовала клип на совместную композицию Lollipop с испанским исполнителем Juan Magan.

Настя Каменских не перестает удивлять интересными творческими коллаборациями. В январе она представила особенный клип на трек, который записала с зажигательными исполнителями Jacob Forever и Jessy Frank, а теперь ошеломила новым дуэтом со страстным испанским певцом Juan Magan. Такой дуэт стал продолжением упорного труда NK.

Как отмечает Настя, для нее большая гордость поработать с таким исполнителем, как Juan Magan. Певец признан во всем мире за его важную роль в развитии музыкального жанра Electro Latino и сотрудничал со многими известными исполнителями, среди которых были Nelly Furtado, Bob Sinclar, INNA, Don Omar и Paulina Rubio. 

Этот клип мы выпустили в День святого Валентина и вдохновляем каждого любить. Где бы вы ни были. Это история двух влюбленных сердец, которых разделяет расстояние, но, в тоже время, сближает любовь и страсть. Именно о пылкой любви говорится в песне Lollipop, – прокомментировала Каменских.

Assol презентовала клип к своей песне "Save It" (Видео)

Любимица миллионов отметила, что ей невероятно нравится создавать музыку без границ, на своем примере показывать, что все границы только у нас в голове.

Хит записывали на легендарной студии звукозаписи в США, которая за последние 30 лет випутила десятки золотых и платиновых альбомов. Как рассказывает Настя, в этой студии работали такие артисты, как Rihanna, Coldplay, Whitney Houston, Jay-Z, LL Cool J, Shabba Ranks, Gerald Levert, Bob Dylan и многие другие.

Juan Magan также оставил отзыв о работе с красавицей NK.

Она невероятно талантливая певица, у нее шикарный голос, который должна услышать вся планета. Только топовый и целеустремленный исполнитель всего за два года сольной карьеры может достичь таких невероятных вершин не только у себя, но и в Латинской Америке. Это невероятно. Совместная работа с ней для меня стала неповторимым опытом, – отметил Juan Magan.

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Музыка, Песни, Настя Каменских, Клипы, День влюбленных, День Святого Валентина, НК, Новинки клипов.
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