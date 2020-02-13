Assol презентовала конкурсную песню для Евровидения-2020 и клип к ней (Видео)

Новости культуры:В новом клипе Assol решила показать жизнь в постапокалиптическом мире.

Певица Assol, которая принимала участие в Национальном отборе Евровидения-2020, презентовала конкурсную песню и клип к ней. Ролик с названием Save It постепенно покоряет сеть.

Обычный город условно поделен: мирные жители боятся военных, которые имеют абсолютную власть и контролируют все в населенном пункте. Нередко они злоупотребляют своей властью и силой.

В один из таких моментов в кадре появляется Assol, одетая в белое платье. Она становится на защиту мирных жителей и с легкостью противостоит пулям.

"Героиня, которую я сыграла в клипе, хочет показать, что может произойти, если мы не будем думать о последствиях сегодняшнего дня. Ведь каждый наш нынешний шаг отражается на будущем. Я надеюсь, что мое видео станет рычагом для изменений внутри каждого зрителя, который посмотрит эту работу. Видео стало логическим продолжением тематики, раскрытой в песне. Ведь сейчас как никогда остро стоит проблема того, что люди не берегут планету, на которой живут. Есть риск, что мы – последнее поколение, которое может что-то изменить. Клип показывает, что каждый наш пагубный шаг – как пуля, выпущенная из оружия: ее не вернешь назад и можешь нанести непоправимый вред", – рассказала артистка.

С песней Save It певица Assol выступила в первом полуфинале Евровидения-2020, который прошел 8 февраля. Однако попасть в следующий этап шоу ей так и не удалось: финалистами Нацотбора стали Jerry Heil, KRUTЬ и Gо-A. Уже в субботу, 15 февраля, в Украине пройдет второй полуфинал, во время которого выступят MOONZOO feat. F.M.F. Sure, FO SHO, Элина Иващенко, Александр Порядинский, GARNA, KHAYAT, David Axelrod, TVORCHI.