Леся Никитюк представила собственную песню, которая стала саундреком к ее проекту (Видео)

Сегодня, 12 февраля, накануне Дня влюбленных народная любимица опубликовала на своем ютуб-канале первую романтическую композицию "Ямы". Леся Никитюк стала ведущей тревел-шоу "Le Маршрутка", объездив самые интересные уголки Украины.
На страницах своего Инстаграма звезда поблагодарила команду проекта, который вдохновил ее на невероятные творческие эксперименты. Песня написана в сотрудничестве с известным музыкальным продюсером Русланом Квинтой и украинской певицей и композитором Таяной.
Друзья, моя первая песня уже на моем ютубе! А что?! Хватит петь в караоке ... спасибо Укравтодор. Без вас точно песни не было бы, – написала звезда.
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РєбяткиМоя перша пісня вже на моєму YouTube А шо?! Хватит Петь в караоке Силка в профілі P.S. Спасибо огромное композитору @ruslankvinta и певице @tayanna_reshetnyak А ещё всей съёмочной группе ТВ проекта LeМаршрутка, для которбыла написана эта песня! Ну и спасибо Укравтодор!!! Без вас точно песни б не былоНадеюсь вам понравится.. ведь ещё 8 песен и будет альбом#леся #ямы #песня #певицаАртисткаЯ foto @vihtuchka
Лирическая песня "Ямы" рассказывает романтическую историю любви, на пути которой стали обычные "ямы на дорогах и разведенные мосты". Поклонники взорвались волной восторга от первого сольного трека Леси Никитюк: "Уже на повторе, супер", "У вас замечательный голос! Давно время петь на сцене". Однако нашлись и те, кому не нравятся творческие успехи телеведущей. Хейтеры отметили, что не обязательно каждой звезде отечественного шоу-бизнеса покорять сцену с собственной музыкой.