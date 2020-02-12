Леся Никитюк представила собственную песню, которая стала саундреком к ее проекту (Видео)

Новости культуры:Украинская телеведущая не перестает удивлять публику своими многочисленными талантами.

Сегодня, 12 февраля, накануне Дня влюбленных народная любимица опубликовала на своем ютуб-канале первую романтическую композицию "Ямы". Леся Никитюк стала ведущей тревел-шоу "Le Маршрутка", объездив самые интересные уголки Украины.

На страницах своего Инстаграма звезда поблагодарила команду проекта, который вдохновил ее на невероятные творческие эксперименты. Песня написана в сотрудничестве с известным музыкальным продюсером Русланом Квинтой и украинской певицей и композитором Таяной.

Друзья, моя первая песня уже на моем ютубе! А что?! Хватит петь в караоке ... спасибо Укравтодор. Без вас точно песни не было бы, – написала звезда.

Лирическая песня "Ямы" рассказывает романтическую историю любви, на пути которой стали обычные "ямы на дорогах и разведенные мосты". Поклонники взорвались волной восторга от первого сольного трека Леси Никитюк: "Уже на повторе, супер", "У вас замечательный голос! Давно время петь на сцене". Однако нашлись и те, кому не нравятся творческие успехи телеведущей. Хейтеры отметили, что не обязательно каждой звезде отечественного шоу-бизнеса покорять сцену с собственной музыкой.