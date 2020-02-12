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Среда, 12.02.2020
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Леся Никитюк представила собственную песню, которая стала саундреком к ее проекту (Видео)

Леся Никитюк представила собственную песню, которая стала саундреком к ее проекту (Видео)
22:12 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости культуры:Украинская телеведущая не перестает удивлять публику своими многочисленными талантами.

Сегодня, 12 февраля, накануне Дня влюбленных народная любимица опубликовала на своем ютуб-канале первую романтическую композицию "Ямы". Леся Никитюк стала ведущей тревел-шоу "Le Маршрутка", объездив самые интересные уголки Украины.

На страницах своего Инстаграма звезда поблагодарила команду проекта, который вдохновил ее на невероятные творческие эксперименты. Песня написана в сотрудничестве с известным музыкальным продюсером Русланом Квинтой и украинской певицей и композитором Таяной.

Друзья, моя первая песня уже на моем ютубе! А что?! Хватит петь в караоке ... спасибо Укравтодор. Без вас точно песни не было бы, – написала звезда.

 
 
 
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РєбяткиМоя перша пісня вже на моєму YouTube  А шо?! Хватит Петь в караоке Силка в профілі P.S. Спасибо огромное композитору @ruslankvinta и певице @tayanna_reshetnyak А ещё всей съёмочной группе ТВ проекта LeМаршрутка, для которбыла написана эта песня! Ну и спасибо Укравтодор!!! Без вас точно песни б не былоНадеюсь вам понравится.. ведь ещё 8 песен и будет альбом#леся #ямы #песня #певицаАртисткаЯ foto @vihtuchka

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

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Лирическая песня "Ямы" рассказывает романтическую историю любви, на пути которой стали обычные "ямы на дорогах и разведенные мосты". Поклонники взорвались волной восторга от первого сольного трека Леси Никитюк: "Уже на повторе, супер", "У вас замечательный голос! Давно время петь на сцене". Однако нашлись и те, кому не нравятся творческие успехи телеведущей. Хейтеры отметили, что не обязательно каждой звезде отечественного шоу-бизнеса покорять сцену с собственной музыкой.

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Музыка, Песня, Трек, Леся Никитюк, Ле маршрутка.
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