Худеем с Лесей: Никитюк рассказала о своем питании

Новости шоу бизнеса:О том, как ей удается сохранять потрясающую стройность, рассказала сама звезда.

Знаменитая украинская телеведущая довольно часто показывает обольстительные формы на страницах своего Инстаграма. Судя по многочисленным фото, Леся Никитюк обожает радовать себя вкусными блюдами.

32-летняя блондинка в течение нескольких последних лет не исчезает с телеэкранов. Ее жизнь перенасыщена съемками во многих развлекательных шоу. Ввиду такой популярности Леся Никитюк обязана держать себя в прекрасной форме. Однако знаменитость не скрывает свою страсть к вкусной еде.

Наконец телеведущая решилась рассказать, из чего состоит ее рацион и от каких продуктов ей пришлось категорически отказаться. На личной странице Леси в Инстаграме появилось фото в одном из изысканных столичных заведений. Вместо роскошных блюд европейской кухни она выбрала традиционный украинский обед – борщ с салом. Сообщение звезда дополнила длинным комментарием относительно своего питания.

Я ничего не делаю, чтобы худеть! Просто у меня так много работы и такой график, что я ем все... ну почти! Уже 2 года я не ем тяжелого: свинина, телятина, картофель, рис, макароны, хлеб, булки, печенье, торты, – написала Леся Никитюк.

Однако такой рацион, по словам телеведущей, помогает не только держать себя в неизменной форме, но и заботиться о своей внешности. Для того, чтобы избавиться от высыпаний на коже, Леся отказалась от молочных продуктов: "Молочку выбросила месяц назад, и что вы думаете? Меня уже не прыщит. Теперь только соевое, овсяное, кокосовое молоко".

Ранее звезда признавалась, что во время многочисленных путешествий не может отказать себе в удовольствии попробовать местную кухню. Леся рассказала, что такой опыт породил в ней "гурманские замашки", но ее сердце навсегда пленили именно украинские блюда.