У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок

Новости шоу бизнеса:В то время, как пара держит личную жизнь подальше от лишних глаз, брат исполнителя решился объявить, что семья таки дождалась пополнения.

Лишь в конце января пресса пестрила заголовками о вероятной беременности жены популярного испанского певца Энрике Иглесиаса.

Как сообщает издание Daily Mail, о рождении малыша Хулио Иглесиас рассказал совершенно случайно. Он общался с ведущими одной из чилийских радиостанций ADN. Журналист не мог обойти вниманием слухов о беременности жены его звездного брата. Мужчина поспешил заверить, что это правда и признался, что малыш уже появился на свет.

На просьбу радиоведущего прокомментировать очередной статус дяди, Хулио Иглесиас согласился ответить. Мужчина сказал, что уже стал дядей в третий раз.

Посмотреть эту публикацию в Instagram On the road again... @alansilfen Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) 25 Окт 2019 в 2:41 PDT

У моего брата сейчас трое детей. Он очень счастлив, – отметил мужчина.

Однако он категорически отказался называть пол младенца. Разглашать никакие семейные подробности не стали сами Энрике Иглесиас и Анна Курникова. Супруги пытаются уберечь семью от чрезмерного внимания прессы и папарацци и редко афишируют даже наиболее знаковые события.

Напомним, что на обложке журнала HOLA! появилось эксклюзивное фото, на котором Анна Курникова и Энрике Иглесиас отдыхали во время морской прогулки на яхте в Майами. На снимке был ярко виден округлый живот Анны. Тогда звезда находилась на последних месяцах беременности, а роды планировали на март 2020 года.

Напомним, что в течение 18 лет Энрике Иглесиас и Анна Курникова находятся в отношениях. Только в декабре 2017 года Анна родила двойняшек Николаса и Люси, которые навсегда объединили звезд.