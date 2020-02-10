Свадьба принцессы Беатрис: где состоится венчание

Новости шоу бизнеса:29 мая королевскую семью ждет очередная роскошная свадьба.

Свадьба принцессы Беатрис с миллиардером Эдуардо Мапелли Моцци является одним из самых ожидаемых событий для британской монаршей семьи. И хоть этому празднованию прогнозируют судьбу наиболее неформатной среди традиционных королевских подвенечных церемоний, однако интерес общественности от этого не уменьшается.

На днях Букингемский дворец все же решился рассекретить знаковую для влюбленных дату. Под венец молодожены пойдут 29 мая 2020 года. С согласия Ее Величества королевы Елизаветы II венчание состоится в Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца. После этого супруги будут приветствовать гостей на частном банкете в садах Букингемского дворца.

Подчеркнем, что в часовне Сент-Джеймсского дворца в 1840 году выходила замуж прапрабабушка Елизаветы II королева Виктория. Кроме того, в часовне в 2013 году проходили крестины первенца принца Уильяма и Кейт Миддлтон принца Джорджа и младшего отпрыска принца Луи.

В день, когда весь мир узнал дату создания новой семьи среди британских монархов, сестра 31-летней принцессы Беатрис Евгения опубликовала в своем инстаграме чувственные архивные кадры.

Она поздравила Беатрис и Эдоардо Мопелли Моцци с будущим ответственным для влюбленных днем и отметила, что очень гордится их союзом.