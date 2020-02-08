Принцесса Беатрис определилась с датой свадьбы

Британская королевская семья объявила дату бракосочетания принцессы Беатрис и ее жениха Эдоардо Мапелли Моцци.
Соответствующий пост опубликован в Instagram-аккаунте Букингемского дворца.
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци сочетаются браком в пятницу, 29 мая 2020 года. Торжественная свадебная церемония пройдет в королевской часовне Сент-Джеймского дворца в Лондоне. Это один из старейших дворцов столицы Великобритании, построенный в XVI веке.
После церемонии во саду Букингемского дворца состоится приватный прием, который даст королева Елизавета в честь свадьбы внучки, сказано в заявлении дворца.
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The wedding of HRH Princess Beatrice of York and Mr. Edoardo Mapelli Mozzi will take place on Friday 29 May 2020. The couple became engaged in Italy in September 2019. The Queen has kindly given permission for the ceremony to take place at The Chapel Royal, St James’s Palace. The ceremony will be followed by a private reception, given by The Queen, in the gardens of Buckingham Palace. Image: Princess Eugenie
Напомним, помолвка 31-летней принцессы Беатрис и 34-летнего мультимиллионера Эдоардо Мапелли Моцци состоялась в конце сентября 2019 года. Впервые принцесса и ее будущий жених вместе появились на публике в феврале 2019 года.
Избранник старшей дочери герцога Йорского Эдоардо Мапелли-Моцци - итальянский бизнесмен и аристократ (носит титул графа). С раннего детства Эдоардо жил с матерью в Великобритании, сейчас он является одним из богатейших людей Соединённого королевства.