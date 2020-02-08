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Принцесса Беатрис определилась с датой свадьбы

Принцесса Беатрис определилась с датой свадьбы
18:19 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru

Новости шоу бизнеса:Букингемский дворец назвал дату свадьбы последней незамужней внучки Елизаветы II.

Британская королевская семья объявила дату бракосочетания принцессы Беатрис и ее жениха Эдоардо Мапелли Моцци.

Соответствующий пост опубликован в Instagram-аккаунте Букингемского дворца.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци сочетаются браком в пятницу, 29 мая 2020 года. Торжественная свадебная церемония пройдет в королевской часовне Сент-Джеймского дворца в Лондоне. Это один из старейших дворцов столицы Великобритании, построенный в XVI веке.

После церемонии во саду Букингемского дворца состоится приватный прием, который даст королева Елизавета в честь свадьбы внучки, сказано в заявлении дворца.

Напомним, помолвка 31-летней принцессы Беатрис и 34-летнего мультимиллионера Эдоардо Мапелли Моцци состоялась в конце сентября 2019 года. Впервые принцесса и ее будущий жених вместе появились на публике в феврале 2019 года.

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Избранник старшей дочери герцога Йорского Эдоардо Мапелли-Моцци - итальянский бизнесмен и аристократ (носит титул графа). С раннего детства Эдоардо жил с матерью в Великобритании, сейчас он является одним из богатейших людей Соединённого королевства.

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Все по теме:

Свадьба, Дата, Королевская семья, Букингемский дворец, Принцесса Беатрис, Эдоардо Мапелли Моцци.
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