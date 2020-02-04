Канадская брошь: Елизавета II в своей манере поддержала герцогов Сассекских (Фото)

Новости шоу бизнеса:Королева Елизавета II старается всем своим видом показать спокойствие и гармонию в семье.

После скандального заявления принца Гарри и Меган Маркл о сложении королевских полномочий и решения уехать в Канаду, королева Великобритании последнее время была очень огорчена.

Поддержка со стороны внука Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон помогла Елизавете II и дальше с достоинством активно выполнять свои обязательства, а также выходить в свет в хорошем расположении духа.

В воскресенье, 2 февраля, 93-летняя королева по традиции отправилась на богослужение, где с удовольствием общалась со своими подданными.

Фото Instagram / @british.royals

Фото Instagram / @british.royals

Елизавета II выбрала для своего образа голубое пальто, украшенное особенной брошью в форме снежинки, и шляпку в тон. Свой образ она дополнила черными перчатками, темной обувью и небольшой черной сумочкой.

Особенное внимание нужно уделить брошке. В 2017 году нежное украшение Елизавете II подарил Дэвид Джонстон - бывший канадский генерал-губернатор. Поэтому, надев эту брошь, королева по-особенному продемонстрировала поддержку принцу Гарри и Меган Маркл, которые сейчас находятся в канадском Ванкувере.

Фото Instagram / @british.royals

Несмотря на особенный "жест милосердия", королева Елизавета II все же огорчила Меган Маркл и принца Гарри тем, что "отняла" у них любимое обязательство.