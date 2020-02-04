Скачать
Вторник, 04.02.2020
Зеленский: Такого лояльного закона о рынке земли, как у нас, нигде нет
Зеленский: Такого лояльного закона о рынке земли, как у нас, нигде нет
Рада уволила Бабак с должности министра развития громад и территорий
Рада уволила Бабак с должности министра развития громад и территорий
СМИ: Кадар дерзко нагрубил Михаличенко при всей команде
СМИ: Кадар дерзко нагрубил Михаличенко при всей команде
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 5 февраля
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 5 февраля

Канадская брошь: Елизавета II в своей манере поддержала герцогов Сассекских (Фото)

Смотрите фото (5)
Канадская брошь: Елизавета II в своей манере поддержала герцогов Сассекских (Фото)
13:52 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Королева Елизавета II старается всем своим видом показать спокойствие и гармонию в семье.

После скандального заявления принца Гарри и Меган Маркл о сложении королевских полномочий и решения уехать в Канаду, королева Великобритании последнее время была очень огорчена.

Поддержка со стороны внука Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон помогла Елизавете II и дальше с достоинством активно выполнять свои обязательства, а также выходить в свет в хорошем расположении духа.

В воскресенье, 2 февраля, 93-летняя королева по традиции отправилась на богослужение, где с удовольствием общалась со своими подданными.

Фото Instagram / @british.royals

Фото Instagram / @british.royals

Елизавета II выбрала для своего образа голубое пальто, украшенное особенной брошью в форме снежинки, и шляпку в тон. Свой образ она дополнила черными перчатками, темной обувью и небольшой черной сумочкой.

Герцоги Кембриджские посмеялись над шуткой Брэда Питта про "Мегзит"

Особенное внимание нужно уделить брошке. В 2017 году нежное украшение Елизавете II подарил Дэвид Джонстон - бывший канадский генерал-губернатор. Поэтому, надев эту брошь, королева по-особенному продемонстрировала поддержку принцу Гарри и Меган Маркл, которые сейчас находятся в канадском Ванкувере.

Фото Instagram / @british.royals

Несмотря на особенный "жест милосердия", королева Елизавета II все же огорчила Меган Маркл и принца Гарри тем, что "отняла" у них любимое обязательство.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Канада, Принц Гарри, Королевская семья, Елизавета II, Брошь, Дэвид Джонстон, Меган Маркл, Герцоги Сассекские.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украину идут сильные снегопады и морозы: где ожидать непогоду
02 Защитит от старческого слабоумия: напитки и продукты, укрепляющие здоровье мозга
03 Зеленский: Украину должна накрыть лавина из инвестиций
04 Ревизия гардероба: убираем вещи, которые добавляют возраст женщинам за 40 (Фото)
05 Итоги дня 3 февраля: Эрдоган в Киеве, утечка данных в катастрофе PS752 и обострение в Сирии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ВОЗ: Медицинские маски не защищают от коронавируса
ВОЗ: Медицинские маски не защищают от коронавируса
Соколовская: Проблем с социальными выплатами точно нет
Соколовская: Проблем с социальными выплатами точно нет
Иск Трубы к Зеленскому и ГБР: решение Верховного суда
Иск Трубы к Зеленскому и ГБР: решение Верховного суда
Ждите грандиозное шоу: Олег Винник отправляется в новый тур с программой &quot;Безумная Любовь&quot;
Ждите грандиозное шоу: Олег Винник отправляется в новый тур с программой "Безумная Любовь"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь