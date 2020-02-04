Герцоги Кембриджские посмеялись над шуткой Брэда Питта про "Мегзит"

Новости шоу бизнеса:В момент шуток про Британию и уход Меган и Гарри камера показала реакцию герцогов: оба они смеялись.

На церемонии BAFTA Питт не удержался и пошутил про выход Британии из ЕС и "выход" Меган и Гарри из королевской семьи.

Брэд Питт получил награду Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации "Лучший актер второго плана" за свою роль в фильме "Однажды... в Голливуде" Квентина Тарантино. Но приехать на вручение в Лондон Питт не смог, поэтому передал свои слова через Марго Робби, которая присутствовала на церемонии. Актриса зачитала благодарственную речь Питта, которая не обошлась без шуток.

Привет, Британия. Я слышал, что теперь ты одинока — добро пожаловать в клуб. Удачи с соглашением о разводе, — пошутил Брэд, делая отсылку к выходу Британии из Евросоюза и своему разводу с Анджелиной Джоли. Также в речи Брэд отметил, что назовет свою награду "Гарри", потому что так же, как и принц Гарри, она отправится из Британии в США.

Это все его слова, не мои, — уточнила Марго Робби.

В зале сидели принц Уильям и Кейт Миддлтон. Правда, некоторым реакция принца Уильяма показалась неискренней — мол, герцог на самом деле переживает из-за ухода брата, и шутка Питта была неуместной.

Напомним, Гарри и Меган Маркл решили сложить полномочия и отказаться от королевских привилегий в пользу свободы. Они также заявили, что переедут жить в Северную Америку.