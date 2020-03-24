Идеальный выбор: список литературы на карантин от TAYANNA

Новости шоу бизнеса:Певица поделилась изданиями, которые сейчас читает и которые достойны вашего внимания.

Еще минимум неделю продлится карантин, введенный из-за пандемии коронавируса. Поэтому звезды объединились в своеобразный флешмоб, призывая людей не покидать свои дома и переждать эпидемию дома.

В сети артисты делятся лайфхаками, как интересно провести время с малышами и не сойти с ума в самоизоляции.

Кроме этого, многие артисты призывают с пользой использовать свободное время. К примеру, прочитать книгу, которая может изменить вашу жизнь к лучшему. Свою подборку изданий опубликовала и певица TAYANNA.

"Жизнь не стоит на месте, и чтобы наше завтра было лучше, чем сегодня, мы должны постоянно развиваться. Идеальный выбор для карантинных вечеров – интересная книга, удобное кресло и горячий напиток", – отметила она.