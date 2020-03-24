Идеальный выбор: список литературы на карантин от TAYANNA

Еще минимум неделю продлится карантин, введенный из-за пандемии коронавируса. Поэтому звезды объединились в своеобразный флешмоб, призывая людей не покидать свои дома и переждать эпидемию дома.
В сети артисты делятся лайфхаками, как интересно провести время с малышами и не сойти с ума в самоизоляции.
Кроме этого, многие артисты призывают с пользой использовать свободное время. К примеру, прочитать книгу, которая может изменить вашу жизнь к лучшему. Свою подборку изданий опубликовала и певица TAYANNA.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Життя не стоїть на місці, і щоб наше завтра було краще ніж сьогодні, ми повинні постійно розвиватися. Ідеальний вибір для карантинних вечорів - цікава книга, зручне крісло і гарячий напій. ⠀ Зараз я читаю 3 книжки, рекомендую і вам до них придивитися: «Гора між нами» Чарльз Мартин - боротьба за життя, надія на порятунок - все це змушує мимоволі замислитись: а чи змогла би я, також як і герої, битися, коли вже немає сил, та й надія потроху згасає. Також, тут присутня красива, ніжна історія кохання. Відразу починаєш вірити, що вона ще живе в цьому світі. «Ци-самомассаж. Даосский путь омоложения» Мантэк Чиа - must have, якщо щось болить; в ній зібрано багато методик для посилення роботи всього тіла. «ABBA. История за каждой песней» Роберт Скотт - цікаво одночасно слухати їх пісні та читати про музичний шлях легендарного гурту. ⠀ А що ви зараз читаєте? Поділіться ⠀ #TAYANNA
"Жизнь не стоит на месте, и чтобы наше завтра было лучше, чем сегодня, мы должны постоянно развиваться. Идеальный выбор для карантинных вечеров – интересная книга, удобное кресло и горячий напиток", – отметила она.