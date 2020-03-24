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Идеальный выбор: список литературы на карантин от TAYANNA

Идеальный выбор: список литературы на карантин от TAYANNA
18:02 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Певица поделилась изданиями, которые сейчас читает и которые достойны вашего внимания.

Еще минимум неделю продлится карантин, введенный из-за пандемии коронавируса. Поэтому звезды объединились в своеобразный флешмоб, призывая людей не покидать свои дома и переждать эпидемию дома.

В сети артисты делятся лайфхаками, как интересно провести время с малышами и не сойти с ума в самоизоляции.

Кроме этого, многие артисты призывают с пользой использовать свободное время. К примеру, прочитать книгу, которая может изменить вашу жизнь к лучшему. Свою подборку изданий опубликовала и певица TAYANNA.

 
 
 
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Життя не стоїть на місці, і щоб наше завтра було краще ніж сьогодні, ми повинні постійно розвиватися. Ідеальний вибір для карантинних вечорів - цікава книга, зручне крісло і гарячий напій. ⠀ Зараз я читаю 3 книжки, рекомендую і вам до них придивитися: «Гора між нами» Чарльз Мартин - боротьба за життя, надія на порятунок - все це змушує мимоволі замислитись: а чи змогла би я, також як і герої, битися, коли вже немає сил, та й надія потроху згасає. Також, тут присутня красива, ніжна історія кохання. Відразу починаєш вірити, що вона ще живе в цьому світі. «Ци-самомассаж. Даосский путь омоложения» Мантэк Чиа - must have, якщо щось болить; в ній зібрано багато методик для посилення роботи всього тіла. «ABBA. История за каждой песней» Роберт Скотт - цікаво одночасно слухати їх пісні та читати про музичний шлях легендарного гурту. ⠀ А що ви зараз читаєте? Поділіться ⠀ #TAYANNA

Публикация от TAYANNA (@tayanna_reshetnyak)

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"Жизнь не стоит на месте, и чтобы наше завтра было лучше, чем сегодня, мы должны постоянно развиваться. Идеальный выбор для карантинных вечеров – интересная книга, удобное кресло и горячий напиток", – отметила она.

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Литература, Карантин, Певица, TAYANNA.
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