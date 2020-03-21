Джон Леннон рекомендует: любимые произведения легендарного рок-музыканта

1 Одним из самых известных и популярных музыкантов, певцов и композиторов ХХ века является, несомненно, один из основателей группы The Beatles Джон Леннон. В школе он не отличался особенными способностями и тягой к знаниям, но читать любил всегда. Позже он и сам станет писать книги, но хорошая литература будет сопровождать его всю жизнь. "Алиса в Стране чудес" и "Алиса в Зазеркалье", Льюис Кэрролл Джон Леннон в детстве очень любил стихи и прозу Льюиса Кэрролла, но "Алиса в Стране чудес" и "Алиса в Зазеркалье" впечатлили его настолько, что он даже нарисовал всех персонажей этой удивительной сказки. Он сочинял стихи по мотивам произведения, представлял себя в роли разных героев и уже тогда стал мечтать о том, что когда-нибудь станет не менее знаменитым, чем автор любимой книги. И эта его мечта очень скоро стала явью, а имя музыканта не забыто и сегодня, хотя со дня его трагического ухода прошло уже почти 40 лет.

2 "Ветер в ивах", Кеннет Грэм Эта грустная сказка тоже была одной из самых любимых в детстве Джона Леннона. При этом будущий музыкант не просто прочёл книгу, он почувствовал себя её частью и решил, что обязательно должен прожить это произведение сам. И захотел стать настоящим лидером, как он сам потом написал о себе, "главарём школьной банды", чтобы ровесники играли с ним в те самые игры, о которых идёт речь в книге Кеннета Грэма.

3 "Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя", Александр Дюма Джон Леннон был большим романтиком. И, конечно, музыкант не мог не увлечься произведениями Александра Дюма. При этом роман "Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя" стал самым любимым произведением музыканта. Коварные замыслы и интриги, множество сентиментальных сцен и тонкий юмор, - всё это было явно по душе музыканту.

4 "О дивный новый мир", Олдос Хаксли Остроумная антиутопия является актуальной и сегодня, хотя впервые роман Олдоса Хаксли был издан почти 90 лет назад. Несмотря на лёгкий слог и изящный юмор, читатель наблюдает за развитием настоящей драмы в жизни главного героя этого произведения. Может быть, в иллюзорном мире, описанном автором, Джон Леннон увидел то, что было близко ему самому?

5 "Анна Каренина", Лев Толстой Сложный и очень драматический роман Льва Толстого Джон Леннон тоже называл одним из любимых своих произведений. Возможно, что мятущейся душе музыканта были близки и понятны страдания и сомнения героев, их стремление познать любовь и найти своё счастье. И трагедия, разыгравшаяся в финале, лишь подчёркивает несовершенство того мира, который Джон Леннон пытался изменить.

6 "Падение дома Ашеров", Эдгар Аллан По Готический рассказ от классика ужасов многие воспринимают неоднозначно, но для Джона Леннона история Родерика Ашера и его сестры, погребённой заживо, была, по всей видимости, очень понятна. Только такой мастер как Эдгар Аллан По мог заставить читателя прочувствовать атмосферу отчаяния, которой наполнена каждая сцена "Падения дома Ашеров".

7 Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета Трудно себе представить, но бунтарь и вольнодумец не только любил книги Священного писания, но постоянно перечитывал их. Так он находил ответы на множество своих вопросов, но далеко не всегда принимал всё написанное на веру. Он мучительно искал смысл жизни и, возможно, именно Библия стала первым шагом Джона Леннона к познанию самого себя и своего места в мире, к осознанию своего предназначения и своей миссии на земле.

8 "Маленькие женщины", Луиза Мэй Олкотт Путь взросления и становления четырёх сестёр, подрастающих в семье Марч, на фоне гражданской войны на первый взгляд кажется совершенно предсказуемым. Но в то же самое время роман настолько трогателен и даже сентиментален, что не может не очаровать буквально с первых страниц. Выбор Джона Леннона в этом смысле удивителен. Может быть, в жизни музыканта не хватало этой самой лёгкости отношения к себе самому и окружающему миру, атмосферы добра и любви, которыми просто переполнено произведение Луизы Мэй Олкотт.