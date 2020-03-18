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ТОП-10 любимых литературных произведений Элтона Джона

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ТОП-10 любимых литературных произведений Элтона Джона
09:50 Сегодня Телеграф kulturologia.ru

Новости культуры:Этот человек не нуждается в представлении.

  • 1

    Певец и композитор давно стал музыкальной легендой, он является одним из самых продаваемых исполнителей, на счету Элтона Джона множество хитов. И в то же время сэр Элтон Джон – большой любитель книг. Он читает как классику, так и современную литературу, его огромная домашняя библиотека строго систематизирована, а сам исполнитель признаётся в том, что с детства был ненасытным читателем.

    "D. V.", Диана Вриланд

    Книгу Дианы Вриланд, редактора отдела моды Harper's Bazaar и главного редактора журнала Vogue, Элтон Джон считает одной из самых ярких книг, которые он читал когда-либо в своей жизни. Он не только сам перечитал произведение этой удивительной женщины, но каждый раз, когда он видит книгу в продаже, непременно приобретает её, чтобы подарить кому-то из своих многочисленных друзей или знакомых.

  • 2

    "Мария-Антуанетта", Антония Фрейзер

    В биографии королевы Франции и Наварры, супруги короля Франции Людовика XVI сэру Элтону Джону нравятся те подробности и факты, которые удаётся найти и исследовать британскому автору. Исполнитель признаётся, что он вообще любит читать биографии и исторические романы, но у этого автора совершенно потрясающая способность выискивать интересные детали, добавляющие яркости каждому герою.

  • 3

    "Остров сокровищ", Роберт Стивенсон

    Элтон Джон называет книгу Роберта Стивенсона одной из самых любимых в его детстве. Исполнитель уверен, что роман шотландского писателя находится вне времени, а потому способен подпитывать воображение человека, волнуя и будоража его сознание. Наверное, именно поэтому Элтон Джон сегодня с удовольствием читает "Остров Сокровищ" вместе со своими сыновьями.

  • 4

    "Мои молодые годы" и "Мои многие годы", Артур Рубинштейн

    Исполнитель считает мемуары пианиста не просто воспоминаниями автора о прожитой жизни и об изменениях, которые происходили в мире с конца XIX века по 1970-е годы. Для Элтона Джона две книги Артура Рубинштейна являются ярким примером жажды жизни, испытываемой автором как в юности, так и в зрелом возрасте.

  • 5

    "Дэвид Копперфильд", Чарльз Диккенс

    Ещё одна книга, которую исполнитель любит с самого детства. По признанию Элтона Джона, именно Дэвид Копперфильд являлся в детские годы его кумиром. Правда, тогда ещё будущий певец не знал, что судьба его любимого героя не является придуманной, она во многом списана с жизни самого Диккенса.

  • 6

    "Рассказ служанки", Маргарет Этвуд

    Ещё в тот момент, когда Элтон Джон впервые прочёл это произведение канадской писательницы, он подумал о том, что ему хотелось бы встретиться с автором. Он считает Маргарет Этвуд по-настоящему блестящим писателем, и ему самому близки те ценности, которые она пропагандирует. Стоит отметить, что "Рассказ служанки" был удостоен нескольких значимых литературных премий, и по нему даже сняты фильм и сериал, а в 2016 году поставлена опера.

  • 7

    "Моби Дик, или Белый Кит", Герман Мелвилл

    Впервые произведение американского писателя, моряка и путешественника Элтон Джон прочёл ещё в детстве, и оно совершенно потрясло его воображение, но отчасти и напугало исполнителя. Удивительно, но во взрослом возрасте, перечитывая "Моби Дика", певец поймал себя на том, что испытывает всё те же эмоции, и книга по-прежнему показалась ему невероятной.

  • 8

    "Белые велосипеды: Как делали музыку в 60-е", Джо Бойд

    Книга американского продюсера, с которым сам Элтон Джон был знаком, произвела на исполнителя самое положительное впечатление. Он считает её не только интересной с точки зрения истории музыки, но и отражающей неординарный взгляд автора на Лондон 1960-х, когда сам Джо Бойд ещё был аутсайдером, волей судьбы оказавшимся в центре движения хиппи. Элтон Джон называет "Белые велосипеды" самой лучшей книгой о музыке.

  • 9

    "Романовы: 1613-1918", Саймон Себаг-Монтефиоре

    Сэр Элтон Джон вообще любит произведения английского историка, журналиста и писателя, но особенно выделяет его книгу "Романовы: 1613-1918", считая её невероятной с точки зрения стиля повествования и исторической достоверности. Исполнителя впечатлила история самой успешной династии, правившей огромной территорией на протяжении трёх столетий. При этом Элтона Джона в произведении впечатлили и секреты неограниченной власти, при помощи которой строилась империя, и тайный мир дворцовых заговоров и семейного соперничества.

    Возможно, вскоре список любимых произведений Элтона Джона пополнится. Ведь он продолжает знакомиться с новинками литературы, а ещё читает книги своим сыновьям. Известно, что совсем недавно на его столе появились новые произведения. Среди них "Кихот" Салмана Рудши, который является ремейком известного романа Сервантеса, но действие его происходит в современной Америке. Эту книгу исполнитель приобрёл после того, как прочёл многочисленные положительные отзывы о произведении Салмана Рудши. Ещё она книга, пополнившая его библиотеку, – мемуары музыканта Бена Фолдса.

    Больше всего Элтон Джон любит читать в своём доме в Ницце, где проводит каждое лето. Он любит в жару прилечь с книжкой в прохладной комнате или, если солнце не слишком печёт, посидеть на террасе, погрузившись в чтение. Больше всего ему нравиться изучать биографии и автобиографии, знакомиться с воспоминаниями известных людей, словно проживая вместе с ними их интересную жизнь, полную ярких впечатлений и удивительных открытий.

Любимые произведения знаменитых и богатых

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Элтон Джон, Литература, Любимые книги.
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