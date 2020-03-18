ТОП-10 любимых литературных произведений Элтона Джона

1 Певец и композитор давно стал музыкальной легендой, он является одним из самых продаваемых исполнителей, на счету Элтона Джона множество хитов. И в то же время сэр Элтон Джон – большой любитель книг. Он читает как классику, так и современную литературу, его огромная домашняя библиотека строго систематизирована, а сам исполнитель признаётся в том, что с детства был ненасытным читателем. "D. V.", Диана Вриланд Книгу Дианы Вриланд, редактора отдела моды Harper's Bazaar и главного редактора журнала Vogue, Элтон Джон считает одной из самых ярких книг, которые он читал когда-либо в своей жизни. Он не только сам перечитал произведение этой удивительной женщины, но каждый раз, когда он видит книгу в продаже, непременно приобретает её, чтобы подарить кому-то из своих многочисленных друзей или знакомых.

2 "Мария-Антуанетта", Антония Фрейзер В биографии королевы Франции и Наварры, супруги короля Франции Людовика XVI сэру Элтону Джону нравятся те подробности и факты, которые удаётся найти и исследовать британскому автору. Исполнитель признаётся, что он вообще любит читать биографии и исторические романы, но у этого автора совершенно потрясающая способность выискивать интересные детали, добавляющие яркости каждому герою.

3 "Остров сокровищ", Роберт Стивенсон Элтон Джон называет книгу Роберта Стивенсона одной из самых любимых в его детстве. Исполнитель уверен, что роман шотландского писателя находится вне времени, а потому способен подпитывать воображение человека, волнуя и будоража его сознание. Наверное, именно поэтому Элтон Джон сегодня с удовольствием читает "Остров Сокровищ" вместе со своими сыновьями.

4 "Мои молодые годы" и "Мои многие годы", Артур Рубинштейн Исполнитель считает мемуары пианиста не просто воспоминаниями автора о прожитой жизни и об изменениях, которые происходили в мире с конца XIX века по 1970-е годы. Для Элтона Джона две книги Артура Рубинштейна являются ярким примером жажды жизни, испытываемой автором как в юности, так и в зрелом возрасте.

5 "Дэвид Копперфильд", Чарльз Диккенс Ещё одна книга, которую исполнитель любит с самого детства. По признанию Элтона Джона, именно Дэвид Копперфильд являлся в детские годы его кумиром. Правда, тогда ещё будущий певец не знал, что судьба его любимого героя не является придуманной, она во многом списана с жизни самого Диккенса.

6 "Рассказ служанки", Маргарет Этвуд Ещё в тот момент, когда Элтон Джон впервые прочёл это произведение канадской писательницы, он подумал о том, что ему хотелось бы встретиться с автором. Он считает Маргарет Этвуд по-настоящему блестящим писателем, и ему самому близки те ценности, которые она пропагандирует. Стоит отметить, что "Рассказ служанки" был удостоен нескольких значимых литературных премий, и по нему даже сняты фильм и сериал, а в 2016 году поставлена опера.

7 "Моби Дик, или Белый Кит", Герман Мелвилл Впервые произведение американского писателя, моряка и путешественника Элтон Джон прочёл ещё в детстве, и оно совершенно потрясло его воображение, но отчасти и напугало исполнителя. Удивительно, но во взрослом возрасте, перечитывая "Моби Дика", певец поймал себя на том, что испытывает всё те же эмоции, и книга по-прежнему показалась ему невероятной.

8 "Белые велосипеды: Как делали музыку в 60-е", Джо Бойд Книга американского продюсера, с которым сам Элтон Джон был знаком, произвела на исполнителя самое положительное впечатление. Он считает её не только интересной с точки зрения истории музыки, но и отражающей неординарный взгляд автора на Лондон 1960-х, когда сам Джо Бойд ещё был аутсайдером, волей судьбы оказавшимся в центре движения хиппи. Элтон Джон называет "Белые велосипеды" самой лучшей книгой о музыке.