"Я остаюсь дома": Эмма Уотсон призывает оставаться дома ради родных и близких

Новости шоу бизнеса:Эмма Уотсон присоединилась к флешмобу и призвала поклонников оставаться дома и заботиться о своих родных.

Британская актриса Эмма Уотсон призналась, что ее мама болеет диабетом. Она вместе с ней и бабушкой остается дома и призывает к этому всех поклонников.

На своей странице в инстаграме она опубликовала фото с призывом соблюдать карантин.

Знаменитости из разных уголков мира отмечают необходимость самоизоляции и поддержки родных в тяжелое для всей планеты время. К их числу присоединилась и звезда фильмов о Гарри Поттере Эмма Уотсон.

Моей бабушке 70 лет, поэтому она особенно уязвима сейчас. Моя мама – диабетик первого типа, а мой лучший друг – медицинский работник. Я остаюсь дома для них. Для кого остаешься дома ты? – написала Эмма в публикации.