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Тина Кароль на карантине с сыном (Видео)

Тина Кароль на карантине с сыном (Видео)
13:38 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Знаменитость редко видится с ним, поэтому это прекрасная возможность побыть вдвоем.

Украинская певица Тина Кароль поделилась с фанами новым видео, в котором показала, как они с сыном Вениамином проводят время на карантине.

В коротком ролике 35-летняя звезда запечатлена со своим сыном, который из-за коронавирусной пандемии прервал учение в Англии.

Ролик снят на заднем дворе дома Кароль под Киевом. В частности, во время карантина певица и ее сын остаются в своем доме в селе Зазимье, в Броварском районе Киевской области. 

 
 
 
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Під час карантину залишайтеся вдома! #тинакароль

Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina)

"Під час карантину залишайтеся вдома!", — призвала звезда своих фолловеров.

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В видео певица отметила, что на карантине можно заняться чем-то полезным, а также вместе с сыном добавила, что "быть вместе дома — очень круто".

Напомним, сына Вениамина певица родила 18 ноября 2008 года от супруга, украинского продюсера Евгения Огира, который умер на 33 году жизни от рака желудка в апреле 2013 года.

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Все по теме:

Тина Кароль, Знаменитости, Карантин, Певица, Коронавирус, Самоізоляція, Как звезды проводят карантин.
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