Тина Кароль на карантине с сыном (Видео)

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Украинская певица Тина Кароль поделилась с фанами новым видео, в котором показала, как они с сыном Вениамином проводят время на карантине.

В коротком ролике 35-летняя звезда запечатлена со своим сыном, который из-за коронавирусной пандемии прервал учение в Англии.

Ролик снят на заднем дворе дома Кароль под Киевом. В частности, во время карантина певица и ее сын остаются в своем доме в селе Зазимье, в Броварском районе Киевской области.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Під час карантину залишайтеся вдома! #тинакароль Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina) 23 Мар 2020 в 4:29 PDT

"Під час карантину залишайтеся вдома!", — призвала звезда своих фолловеров.

В видео певица отметила, что на карантине можно заняться чем-то полезным, а также вместе с сыном добавила, что "быть вместе дома — очень круто".

Напомним, сына Вениамина певица родила 18 ноября 2008 года от супруга, украинского продюсера Евгения Огира, который умер на 33 году жизни от рака желудка в апреле 2013 года.